第七届“梵蒂冈100座圣诞马槽展”将于8日揭幕

125个来自世界各地的圣诞马槽将在圣伯多禄广场柱廊下展出。该展览是“禧年即文化”活动的一部分，从本月8日开始，直至明年1月6日结束。

（梵蒂冈新闻网）2025禧年将于12月24日开始。第七届“梵蒂冈100座圣诞马槽”展将于8日下午4点在圣伯多禄广场柱廊下举行揭幕仪式。本次展览汇集了世界各地艺术家制作的作品，他们在呈现耶稣诞生场景中表达出自己的创造力。展出的很多作品从2025圣年诏书的主题《望德不叫人蒙羞》得到启发。这次展览是“禧年即文化”项目的一部分。

圣诞马槽展览揭幕式向所有人开放。圣座福音传播部代理部长、禧年筹备负责人菲西凯拉总主教为展览揭幕，福音传播部的一些成员、罗马首都市政府的代表都将出席仪式。

今年的马槽展将展出125个来自世界各地的圣诞马槽，有法国的、波兰的、圣马力诺的、匈牙利的、捷克共和国的、美国的、巴西的、菲律宾的、委内瑞拉的、德国的…… 还有台湾的、巴拉圭的。马槽场景表现出艺术家的灵感和想像力，而且运用多种材料，例如和纸、丝绸、树脂、聚苯乙烯、羊毛、椰子和香蕉纤维，以及玻璃。

“梵蒂冈100座圣诞马槽”展将于12月8日下午4点开始，持续到明年元月6日。人们可在每天早上10点至晚上7点30分前去参观，免费无需预定。12月24日和31日两天，结束时间会提前至下午5点。

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