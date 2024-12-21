2024年圣诞子夜弥撒现场直播

（梵蒂冈新闻网）听众朋友好！圣诞节即将来临，预祝大家圣诞快乐！我们诚挚邀请大家参与《梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网》即将直播的两大盛事：一、《梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网》中文圣诞子夜弥撒；二、教宗方济各开启禧年圣门和圣诞子夜大礼弥撒。

12月24日北京时间午夜12点整，《梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网》将现场广播中文圣诞子夜弥撒，使用的波长和频率是：

31.20公尺，9610千赫

40.05公尺，7485千赫

《梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网》也将实况广播教宗方济各于12月24日罗马时间晚上的礼仪，包括开启禧年圣门，以及在圣伯多禄大殿主持的圣诞子夜大礼弥撒，有中文解说。当晚的礼仪于罗马时间晚上6.30分开始，请您在12月25日北京时间早晨1点25分开始收听。

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听众也可以通过互联网收看礼仪庆典直播，登入梵蒂冈新闻网页，查看详情。网址是：www.vaticannews.va/zh或zht

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