梵蒂冈媒体推出音频、视频、播客，远程也能参与禧年活动

在梵蒂冈新闻网53个语言的门户网站上，每个信友都能参与禧年活动，收听梵蒂冈电台的音频，观看梵蒂冈媒体的视频。这所有内容都是为了在数字世界和灵性幅度之间搭建桥梁。

（梵蒂冈新闻网）12月24日耶稣圣诞节前夕守夜礼，教宗方济各将开启圣门，为希望禧年拉开帷幕。通过梵蒂冈的媒体系统，以及与世界各地广播电视台、报章杂志出版社和社交平台的协议，整个普世教会都能参与这项盛会。

同步参加

梵蒂冈新闻网整合了包括手语在内的53种语言。通过本新闻网的多媒体门户网站，每个信友能通过梵蒂冈电台的音频、梵蒂冈媒体的视频，并借由Youtube的合作，参加禧年的各项庆典和教宗活动。

通过唾手可得的全面报导，人们有机会同步参加或是随时重温2025禧年的主要活动，沉浸在真正的灵性旅途中，感受到信息、文化和历史的富饶。

广泛的服务

从开启圣伯多禄大殿的圣门到圣年的闭幕，梵蒂冈新闻网在Youtube上将推出多项服务。现场直播功能让数以百万计的信众能同心合意地祈祷，观看高画质的影像，同时有包括手语在内的多种语言旁白解说。

除了实况播送以外，本新闻网也会提供各式各样的多媒体内容，以满足大众的各种需求。例如：在短视频中回顾精彩片段，随手即可分享出去；对见证人，以及教会和文化生活的重要人物进行独家且深度的采访，以省思禧年的意义和它在当代社会中的精神价值；以视频和音频的播客来陪伴观众探索圣年的各大主题，提出省思要点、信仰历史和世界各地的朝圣见证。

在精神上关怀那些无法亲赴罗马的人

这段多媒体的旅途也可以经由梵蒂冈电台（Vatican Radio）和梵蒂冈新闻网（Vatican News）的应用程序来实现。这不仅能为那些无法亲自前来罗马的人提供精神上的关怀，而且有助于重新发现关于禧年和普世教会的宗教、历史及文化遗产。所有内容都是为了在数字世界和灵性幅度搭建桥梁，让信友和感兴趣的人能感到积极参与一个基督信仰传统根基深厚的活动。

本新闻网将在这段信仰、希望和普世共融的旅途上陪伴每一个人前行。

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