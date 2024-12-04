12月2日傍晚，圣伯多禄大殿举行查验圣门仪式，确定上次圣年结束时关闭的圣门的完整性，为开启2025年禧年开圣门做准备。

(梵蒂冈新闻网)12月2日傍晚，圣伯多禄大殿举行查验圣门仪式，仪式由大殿总铎甘贝蒂(Mauro Gambetti)枢机主持。在虔诚的祈祷声中，在圣门十字架的下方，圣伯多禄工程处人员用锤子和凿子打开一个缺口，取出装有圣门钥匙的方盒子。教宗方济各12月24日晚上将用这把钥匙隆重开启圣伯多禄大殿的圣门。圣门的开启标志著2025年禧年的开始。

方盒子内的存放物件

从圣门内取出的方盒子，除了钥匙之外，还有圣门的把手和关闭圣门的羊皮纸证书、四块镀金的方砖和一些徽章，其中有方济各、本笃十六世和若望保禄二世牧职期间的徽章。这些保存在方盒子的文件和物品将呈交予教宗方济各。

其它宗座大殿的查验仪式

罗马的另外三座宗座大殿也分别举行圣门查验仪式，时间是：拉特朗圣若望大殿12月3日，城外圣保禄大殿于12月5日举行，圣母大殿则在12月6日举行。

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