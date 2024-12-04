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梵蒂冈
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罗马在每次庆祝禧年期间接待贫困者

据消息来源称，在每个圣年期间，罗马成了吸引众多朝圣者的信仰之都。罗马当局和许多机构在任何时候都以各种方式为需要者提供帮助。

（梵蒂冈新闻网）每次庆祝禧年的机会上，当时的记载称，有“大量”的朝圣者从世界各地来罗马朝圣。只有最富裕的人能在旅店、旅社或者出租屋找到住宿处，这些对占绝大多数的穷人来说是负担不起的。不仅是罗马在举行禧年之际建立了协助贫穷朝圣者的设施，之前的数个世纪，欧洲和圣地已有许多的医疗网络。沿著朝圣路线，在隐修院内外有招待所和医院，免费为穷人和朝圣者提供住宿。

在罗马，接待活动是通过慈善机构进行的。在1300年第一个禧年后的3个世纪，接待机构已超过一百个。外国人还可以依靠自己国家的团体得到帮助，而患病的朝圣者可以受益于罗马大型公立医院的服务，比如萨西亚圣神医院。

在每个禧年之前，罗马当局都会采取措施，以保障城市能够应对大量朝圣者的需求。需要准备大量的粮食和木材并及时运进来，但这并不总是能够满足需求，因为有时私人利益会损害商品价格和服务，为此，有关当局企图通过法令和通知书来防止此类事情发生。涌入罗马的人数如此之多，以至于那些愿意支付住宿费的人也找不到地方，被迫露宿街头。

除了安排接待朝圣者事务，罗马当局也要保护罗马公民，以免他们因禧年期间租金猛烈上涨而成为受害者。比如，教宗保禄三世在1549年颁布法令，禁止在1550年圣年期间加房租和驱赶房客。禧年中要免费款待朝圣者，也要为饥饿者提供食物。

如果有一个人融合了禧年的所有灵性意义，那他就是圣斐理伯内利（Filippo Neri）。他恢复了古老的到“罗马七个圣堂朝圣”的习惯，这成为禧年朝圣的不可或缺的行程。

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2024 December 04, 14:52
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