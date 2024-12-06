将临期第一场默想：敞开心怀，对天主的新意感到惊讶

教宗府讲道神师帕索里尼神父12月6日上午在保禄六世大厅进行了将临期第一场默想，题为“惊讶的门”。聆听先知们的声音并以依撒伯尔和童贞玛利亚为榜样，认出在现实生活中已经存在的“福音的种子”。

（梵蒂冈新闻网）在天主的新意、道成肉身奥迹面前感到惊讶，这是“内心被唤醒的第一个动作”，以便朝著耶稣的圣诞迈进，“怀著一种强烈的希望跨过禧年圣门”。这是教宗府新任讲道神师、方济各加布遣会士帕索里尼（Roberto Pasolini）神父将临期首场默想的主旨。这场默想于12月6日上午在保禄六世大厅进行，主题为“惊讶的门”。教宗方济各和圣座部会的人员在场聆听。

敞开惊讶的门

帕索里尼神父邀请在场的人先是在先知们的声音，然后在依撒伯尔“异议的勇气”，最后在玛利亚“承行天主旨意的谦卑”面前敞开“惊讶的门”。神父解释说，先知们“深知这个历史事件的意义”，给我们指出在这将临期所要面对的挑战：“意识到天主在人类历史中的临在和行动，再次在天主面前感到惊讶，祂不仅能够，而且尤其渴望继续在我们的生命和世界历史中施展作为”。

先知们的声音，警告是为开启希望

教宗府的讲道神师强调，先知们的声音绝不会让我们无动于衷，正如耶肋米亚所言，他们的声音在我们身上有两个效果：先是警告，然后开启希望，这是因为“天主重申祂信实的爱，并为子民提供新的机会”。

我们对先知们的话难以听进去，尤其“当天主的声音试图重新开启希望的渠道时”，因为“接纳喜讯并不容易，尤其是现实生活处于长期的苦难、失望和不确定的状况时”。

依撒伯尔和玛利亚的典范

为了准备聆听先知们的声音，帕索里尼神父例举两位女性的典范，她们是依撒伯尔和童贞玛利亚。依撒伯尔懂得对事物和关系表面的连续性说“不”，而在纳匝肋的玛利亚身上，我们看到需要 “懂得向天主的新意说‘是’，自由且喜乐地回应祂的圣意”。

依撒伯尔，坚持异议的勇气

依撒伯尔生了一个儿子后，到了第八天孩子应行割损礼，人们愿意照他父亲的名字叫他匝加利亚。这时，依撒伯尔说：“不，要叫他若翰。”（路一57-60）帕索里尼神父指出，依撒伯尔的反应告诉我们，有时需要打断事态的发展，向天主的新意敞开心怀。

向已有的习惯说不，让天主来更新我们

教宗府讲道神师继续说，“有许多的‘不’等待我们说出，不仅针对那些明确的邪恶，也针对那些细微的邪恶，就是依循习惯行事，从未有勇气认真地重新思考所行的事”。不过，为能勇敢地说出这些“不”，就需要相信“天主在人类历史中行动，最好的还在后头”。

玛利亚，承行天主旨意的谦卑

在关于圣母领报的《福音》章节中（路一26-38），玛利亚对天主召叫的回应能帮助我们恢复对道成肉身奥迹的些许惊讶。帕索里尼神父解释说，童贞女要欢喜，也就是“意识到已经存在的事：上主与她同在”。这是“将临期的恩宠”，即“觉察到有更多的理由可以欢喜而不是悲伤，不是因为这些事情单纯，而是因为上主与我们同在，一切都有可能发生”。

童贞女的惊惶不安

听了天使的话，“玛利亚却惶恐不安”。理由有两个。首先是对所得到的爱感到惊喜；其次是担心，因为玛利亚直觉到已是完全由圣言来重新安排自己的时刻。按照人的规范，怀孕生子会使玛利亚受到众人的指责，根据梅瑟法律，是犯了奸淫罪。

帕索里尼神父提醒说，向天主说“是”，会使我们冒风险，“在我们已经达到并试图保持的平衡中死去”。然而，正是这条道路“让我们重新找回自己”。

看，上主的婢女

童贞女以她“圣洁的惊讶”向天使作出答复，同时询问：“这事怎能成就？因为我不认识男人。” 帕索里尼神父解释道，玛利亚的问话“并不是想知道天主计划的细节”，而只是“以自由和有意识的方式参与这计划”。天使的答复也只说圣神将是她忠实的守护者。

在我们人生中所领受的宣报

帕索里尼神父最后表示，我们并非都能以同样的方式来回应我们生活旅程中所领受的宣报。一旦天主的光让我们看到，在我们因所期待的事物而感到恐惧时，其中存有一种对永恒承诺的忠诚，我们心中便会产生惊奇，从而发现我们终于能说出“我在这里”。

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