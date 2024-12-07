与穷人同在音乐会在梵蒂冈举行

与贫困者同在音乐会于本月7日在梵蒂冈保禄六世大厅演出，该活动将艺术之美和关怀联合在一起。

（梵蒂冈新闻网）第五届与贫困者同在音乐会于12月7日下午5点30分在梵蒂冈保禄六世大厅举行，这是一场通过艺术的普世语言颂扬美和爱德的音乐之旅。本届音乐会得到梵蒂冈城国政府、圣座爱德服务部、圣座文化教育部和罗马宗座圣乐学院赞助。

6日，在圣座新闻室举行了有关的介绍会，出席的人士中也有奥斯卡获奖者、作曲家季默（Hans Zimmer）。他在介绍会上说：“能在梵蒂冈参加与穷人同在音乐会，我深感荣幸。这一活动展现出艺术和音乐能成为关怀和包容的强大工具。”

季默接著表示，“这不仅仅是一场音乐会，也是一个爱的行动、一个善待不幸的人的具体举动。它邀请我们去省思是什么将人类联合在一起”。他解释说，这一活动“将我们与嘉宾、我们最脆弱的弟兄姐妹联系起来”。“真正的财富是分享与给予的能力”。

当天出席介绍会的，也有作曲家兼艺术总监弗里西纳（Marco Frisina）蒙席、大提琴家和作曲家郭蒂娜（Tina Guo），以及为穷人举办音乐会的发想者罗西（Riccardo Rossi）和文图拉（Gualtiero Ventura）。季默指出，“我希望这个夜晚能激励我们每个人以乐观的态度展望未来。我们要记得，通过音乐和共情，我们能建设一个更公正和更有人情味的世界”。

7日傍晚的音乐会预计将有8千人参加，其中包括不同语言和宗教的3千位贫困者：他们是本次音乐会的嘉宾，得到圣座爱德服务部的邀请来参加音乐会。此外，每天帮助他们的许多义工协会也受邀参加。音乐会后，将给他们分发晚餐便当和其它慰问品。

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