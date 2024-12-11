西斯汀圣堂歌咏团财务管理案：三名被告获判有罪

关于西斯汀圣堂歌咏团财务管理的刑事诉讼程序自2023年启动后，梵蒂冈法院于2024年12月10日作出了判决：前指挥帕隆贝拉蒙席获判3年2个月有期徒刑、前财务主任纳尔代拉获判4年8个月有期徒刑，他的妻子罗西女士获判2年有期徒刑。

（梵蒂冈新闻网）西斯汀圣堂歌咏团财务管理案在梵蒂冈法院经过了一年半的审理程序后，三名被告全部获判有罪。此案的刑事诉讼程序于2023年5月24日启动，今年12月10日结束，审判长是皮内亚托内（Giuseppe Pignatone）。一审判决宣布，西斯汀圣堂歌咏团前指挥、慈幼会士帕隆贝拉（Massimo Palombella）蒙席被判有期徒刑3年2个月、罚金9千欧元，他被褫夺公权的时间相当于监禁刑期；前财务主任纳尔代拉（Michelangelo Nardella）被判有期徒刑4年8个月、罚金7千欧元、褫夺公权终身；妻子罗西（Simona Rossi）女士被判有期徒刑2年、罚金5千欧元、褫夺公权终身。

罪名成立

西斯汀圣堂歌咏团这两名前任高层人员被控告的主要罪名是贪污罪、洗钱罪和欺诈罪。该圣咏团在梵蒂冈的礼仪庆典中提供音乐服务，后来成了一个自治单位，也在意大利和全世界巡回演出。事实上，这两名高层人员被控告，也是因为他们长期渎职，在举办音乐会的相关事宜上图利意大利的某些大公司。

此外，在诉讼案的背景下，也已经将三名被告人的部分财产充公，其中包括渎职罪的获利。三名被告人必须支付诉讼费用。他们被控告的某些罪名，因证据不足或事实不清而没有成罪。

案件起源

此案在进入诉讼程序以前，先经过了为期五年的调查工作：教宗于2018年批准对西斯汀圣堂歌咏团的「经济－行政方面」进行彻查。更早以前就已经有人写投诉信，尤其是圣咏团孩童的父母们，抱怨该圣咏团参加一些不太符合其创始宗旨的公开活动。因此，教宗下令调查，不当行为和财务管理的乱象才浮现出来。

2019年1月，教宗方济各颁布手谕，将西斯汀圣堂歌咏团的主管单位从教宗府改为教宗礼仪处，同时把圣咏团的经济管理职责托付给波佐（Guido Pozzo）蒙席。

2023年启动诉讼程序

历经五年后，此案以贪污、洗钱、欺诈和不当获利的罪名提出告诉。在今年庭审的过程中，多年来担任本笃十六世教宗私人秘书、教宗府总管的甘斯魏（Georg Gänswein）总主教也出庭作证。他出庭讲述了圣咏团孩童们遭受的严苛待遇、相关投诉，以及帐目异常的情况，但他保证，至少他本人没有「在行政和财务的层面」作出任何「不规范」的行为。然而，这位总主教表明，圣咏团的这两名高层人员在「诚信和公正」方面令人怀疑。

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