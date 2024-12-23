比利时国王博杜安列真福品案程序启动

继教宗方济各在比利时宣布后，圣座封圣部今年12月17日启动程序，为比利时国王博杜安的列品案成立常规的历史小组，以搜集并评估有关这位国王的档案。

（梵蒂冈新闻网）比利时国王博杜安（Baudouin）列真福品和列圣品案的程序已经启动。这位笃信天主教的君主从1951年起执政，直到1993年蒙主恩召为止。他曾于1992年为了拒绝签署一道让堕胎在他的国家合法化的法令，而退位36个小时，他的这个事迹脍炙人口。教宗今年9月份在比利时牧灵访问期间宣布了这位天主教君王的列品案将要启动的消息。

圣座封圣部的公告

圣座封圣部12月21日发布公告，表明「圣座国务院通知封圣部依其职务推动并启动上述列品案」。遵循这道命令，封圣部于「2024年12月17日启动了预定的程序，成立一个常规历史委员会，其成员包括在档案研究和比利时历史方面的杰出专家，以搜集并评估有关博杜安国王的档案」。

在比利时宣布消息

教宗方济各今年在比利时造访了拉肯圣母堂地下层的王室墓穴。现任国王菲利普和王后马蒂尔德在那里迎接他。

圣座新闻室当天表示，教宗「赞扬博杜安国王的勇敢」，因为他选择了「放弃自己的王位，以此拒绝签署一项杀害人的法律」。「在人们为有害的法律开道的时刻」，教宗称博杜安国王堪为表率。在那个场合上，教宗也期盼博杜安国王的「列真福品案能够进行」。

随后，教宗于9月29日在博杜安国王体育场举行的弥撒结束之际正式宣布，他一回到罗马就会启动列品程序。教宗说：「愿他作为有信仰的人的榜样能光照执政者。我要求比利时主教们努力推进这个列品案。」

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