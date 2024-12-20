圣诞节之际，克拉耶夫斯基枢机前往乌克兰赠送“移动医院”

圣诞节来临之际，教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机再次前往乌克兰，带去教宗的援助物品。枢机将以教宗的名义转交一辆医疗露营车和六台超声波机器。

（梵蒂冈新闻网）圣座爱德服务部部长克拉耶夫斯基枢机再次前往乌克兰，自俄乌战争爆发以来，这位波兰枢机已前往这个“饱受折磨”的国家十来次。在圣诞节来临之际，他再次回到乌克兰，将教宗的关怀带给因战争后果而痛苦的人，并转交教宗赠送的援助物品。

克拉耶夫斯基枢机在这次新的旅程中，将以教宗方济各的名义把一辆大型医疗露营车和六台超声波机器赠送给遭轰炸和被摧毁的医院。数日前，教宗亲自降福了医疗露营车。这辆车可说是一个小小的移动医院，能在里边进行外科手术。

圣座新闻室公布的一份公告指出，“教宗方济各每天为这个因战争饱受折磨的国家的和平祈祷，但在我们将庆祝耶稣诞生的这些日子里，他愿意以具体方式临在于他们中间”。公告中写道，“克拉耶夫斯基枢机在乌克兰的行程中，将探望不同的团体以会见正在受苦的人们，与他们一起努力敞开心中的‘希望之门’，并为他们极其渴望的和平祈祷”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html