帕罗林枢机：在叙利亚，愿每个人未来都能得到尊重

圣座国务卿帕罗林枢机在米兰天主教大学出席一场与伊斯兰世界对话的会议，在会议的间隙接受记者的采访就目前叙利亚的局势发表评论。他表示，叙利亚“政权在短时间内就倒台了，让我们看看前景如何”。

（梵蒂冈新闻网）圣座对叙利亚的局势发展“如此之快”表示关切，那里一个看似稳固的政权被“清除了”。但愿接下来无论谁掌权，都能建立“一个尊重所有人的政权”。这是圣座国务卿帕罗林枢机在阿萨德总统倒台后，对叙利亚局势发表的感想。米兰天主教圣心大学近日举办一个主题为“为了对话的研究，阿拉伯伊斯兰研究阿尔伊萨研究奖”的会议，在会议的间隙，帕罗林枢机接受了记者的采访。

叙利亚局势的快速变化

帕罗林枢机表示：“我相信，我们所有人都在关切叙利亚正在发生的事情，也因为这些事件发生得如此之快，很难理解正在发生的事情。它给我的印象是，一个看似如此强大、如此稳固的政权，在短时间内就被完全清除了。”

圣座国务卿敦促谨慎行事：“现在，让我们看看会开启什么局面......也许现在预测还为时过早。我们对于尊重基督徒团体一事有所期许，也就是说，我们真心希望在未来所有人都能够得到尊重。”但愿接下来执政的那些人“也能努力建立一个对所有人开放并尊重所有人的政权”。

圣座的行动

最后，帕罗林解释道，圣座无论如何都继续其对话和外交工作，即使没有“正式角色”也不例外。例如，在乌克兰，虽然“尚未开始任何类型的正式谈判，但我们利用一切情况来创造条件，好能开启对话，并解决停火、释放人质和人道救援等方面的问题”。

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