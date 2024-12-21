帕罗林枢机探访圣婴医院：愿禧年成为所有人的希望之路

圣诞佳节将至，帕罗林枢机依循惯例探访了梵蒂冈的耶稣圣婴儿童医院，并在那里会见了医生、护士、病童及其家属。在医院小堂里，帕罗林枢机与医院牧灵工作者一同静默片刻，随后前往肾脏科和风湿科问候病童：“愿希望驻留你们心间，且愈发坚定”。

（梵蒂冈新闻网）“今年的圣诞夜，又逢圣门开启，进入以希望为主题的禧年。愿这成为所有人的希望之路。我们每个人都需要希望”。这是圣座国务卿帕罗林枢机于12月20日向耶稣圣婴儿童医院团体表达的祝愿。每年这个时候，帕罗林枢机都来到这所医院，为病童们送上圣诞祝福和教宗的关怀。

问候医护人员，拥抱病童及其家属

帕罗林枢机于当日下午抵达耶稣圣婴儿童医院贾尼科洛山院区，受到院长奥内斯蒂（Tiziano Onesti）的接待。随后，枢机在医院的小堂内伫足，医生、护士、病童及其家属的代表早已在内等候，枢机与医院的牧灵工作者一同静默了片刻。随后，枢机依循传统向整个圣婴医院大家庭送上了圣诞祝福。接著，在奥内斯蒂院长、萨尔维亚蒂（Maria Grazia Salviati）公爵夫人、医疗部主任拉波尼（Massimiliano Raponi）的陪同下，枢机探访了肾脏科和风湿科，向病童及其家属致以问候。

耶稣圣婴儿童医院，希望之地

帕罗林枢机给病童带去了“教宗方济各的问候”，并提到即将于12月24日开启的禧年。枢机祝愿圣年成为一个充满希望的时期，在这个本就是“希望之地”的耶稣圣婴儿童医院，病童的希望是“恢复健康，重拾正常生活”。枢机继续说道，“这里给予人们照护”， “我们的很多希望会落空，可耶稣不会让我们失望。我们必须坚信天主圣言，相信祂给予我们的承诺。因此，愿你们每个人都怀揣希望，尤其处于困境时，愿希望驻留你们心间，并愈发坚定。祝你们和你们的家人圣诞快乐”。

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