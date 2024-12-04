枢机咨议会探讨集体领导、女性角色、圣座大使和世界危机

枢机咨议会于12月2日至3日在圣玛尔大之家召开会议，深入探讨关于教会和世界现况的若干议题，并且沿著最近举行的世界主教会议的轨迹前行。教宗方济各也亲自出席。

（梵蒂冈新闻网）教会内的集体领导、女性的角色、近期举行的世界主教会议、《你们去宣讲福音》宗座宪章在教区公署内的落实、圣座大使的议题，以及对危机与冲突下的世界局势的担忧及希望。这些是枢机咨议会今年12月在会议上讨论的主题。枢机咨议会由9位枢机组成，旨在辅佐教宗方济各并提供建言。

教会内的集体领导

继今年2月、4月和6月的会议后，枢机咨议会12月2日至3日在梵蒂冈圣玛尔大之家举行的会议是2024年的最后一次，教宗方济各亲临与会。圣座新闻室通知，本次会议探讨了许多主题，首先是与圣座封圣部部长塞梅拉罗（Marcello Semeraro）枢机一起讨论了「教会内的集体领导，因此谈了地方教会与教会会议之间的关系，然后针对刚闭幕的世界主教会议一同进行交谈」。

妇女和圣座大使的角色

此外，会议上也「深入探讨了妇女在教会内的角色，为枢机咨议会最近四次会议过程中浮现的问题找出一个概述」。最后，与会者谈论了在教区公署内研究并落实《你们去宣讲福音》宗座宪章的原则与准则，以及「在同道偕行的传教愿景下圣座大使的角色」，并且与相关研究小组主席、孟买总主教格拉西亚斯（Oswald Gracias）枢机交谈。

省思教会和世界的情况

圣座新闻室进一步表示，「一如既往，枢机咨议会的会议是个机会，借以对枢机们出身背景各地区的教会和世界现况进行全面省思，分享对当前冲突与危机形势的担忧及希望」。

枢机咨议会预计将于2025年4月份举行下一次会议。

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