圣座新闻室介绍禧年艺术展：监狱里的希望之门

在禧年的机会上，圣座文化教育部在圣座新闻室召开记者会，介绍有关当代艺术的规划。意大利和世界各地的监狱将迎来「希望之门」，和解大道将开启「和解五号」展览空间。

（梵蒂冈新闻网）圣座文化教育部部长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机于12月17日在圣座新闻室举行记者会，介绍禧年期间一系列的当代艺术活动，主题为「在监狱里的当代艺术：希望的挑战」。意大利司法部监狱管理司司长鲁索（Giovanni Russo）、「和解五号」策展人佩雷拉（Cristiana Perrella）女士，以及「希望之门」国际项目策展人兰佩洛（Davide Rampello）都出席了记者会。

艺术不是少数人的奢侈品

位于和解大道上的「和解五号」（Conciliazione 5）展览空间在圣年期间全年无休地开放，以便于朝圣者上前参观艺术品。参与开幕的首位艺术家是以大型肖像画闻名的严培明（Yan Pei-Ming）。

门东萨枢机强调，艺术不是也不应该被视为少数人的奢侈品。在这层意义上，艺术反映出人的状态。

在监狱开启「希望之门」

意大利管理监狱的鲁索发言时首先谈起在威尼斯双年展期间于朱代卡女子监狱设置圣座展馆的经验，以及他在那里与教宗方济各的谈话。

他说：「我们大力操办，以回应圣父教宗的意愿，即在我们的多所监狱里也敞开『希望之门』和『天主眷顾之门』。我们与圣座一起规划了其它活动，特别是极具艺术价值的活动，人们和其它监狱单位很快就会投入其中。」首项活动将在接下来几个月内于天皇后监狱进行。

「希望之门」项目负责人兰佩洛指出，热爱文化意味著「陶冶自身」，这是对抗绝望的有力解药。

《我包罗万象》

此外，在罗马雷比比亚监狱12月26日开圣门当天，艺术家塞纳托雷（Marinella Senatore）女士策划的展览将在那里揭幕，题名为《我包罗万象》。这场展览由监狱全体人员通力合作完成，设计给服刑人及其家属观赏。

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