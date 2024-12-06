加拉格尔总主教敦促欧安组织恢复赫尔辛基精神

圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教在欧洲安全与合作组织第31次部长级会议上发言，敦促成员国秉持「赫尔辛基精神」跨越分裂，一起合作应对当前的全球挑战。

（梵蒂冈新闻网）在欧洲安全与合作组织准备于2025年庆祝成立50周年之际，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教表达了圣座的「重大关切」，即欧安组织成员之间日渐加剧的分裂掩盖了其根基，而且影响欧安组织在不断升级的全球挑战中的工作。

欧安组织于12月5日在马耳他举行第31次部长级会议。加拉格尔总主教在此会议上表示，「现在的关键在于维持欧安组织，尤其是在必须对话、缓和局势、缓解关系的此刻」。

坚守欧安组织的创始原则

加拉格尔总主教在声明中强调了坚守欧安组织创始原则的重要性，以应对今日世界面对的新挑战。欧安组织的创始原则写在1975年的《赫尔辛基最后文件》里。

总主教指出，这份历史性的协议旨在缓解冷战的紧张局势。其基础是了解「和平不仅是没有战争或维持权力平衡，而且各国要遵守国际法的义务，尊重所有普世人权，缔造友善的关系、有建设性的对话与合作的成果」。

成员国之间的分裂与信任崩毁

然而，这愿景如今已经大打折扣，因为欧安组织内部在程序上缺乏共识，而且「某些参与的国家之间互相信任的崩毁愈加严重，意识形态的侵略日增，以及公然忽视」这些创始原则。

加拉格尔总主教特别谈到，目前在乌克兰的战争，以及更广大范围的地缘政治紧张局势造成欧安组织内部分崩离析。此外，总主教也提到欧安组织领导层的空缺迟迟未补，以及决策进程有所欠缺。

这位梵蒂冈外交人员指出，欧安组织的「力量和独特之处在于视角的多样性，这充实了其对话和决策进程」。他提醒要当心欧安组织变成「只有想法类似的国家」聚集在一起的论坛，这样会导致「自我毁灭」或是扭曲「赫尔辛基精神」。

欧安组织是不可或缺的对话平台

加拉格尔总主教最后再次肯定欧安组织作为对话与谈判平台的重要角色。他敦促会员国要维护其独特使命，并呼吁要努力加强对话、缓解紧张局势、凝聚共识；在当前全球紧张局势之下，更要如此。

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