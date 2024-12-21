圣座将临期第三场默想：天主的伟大在于柔弱，向相遇开放

教宗府讲道神师帕索里尼神父带领圣座人员进行了第三场，也是最后一场将临期默想，主题为“柔弱之门”。神父指出，柔弱并非一种限度，而是敞开相遇空间的谦卑。公审判的比喻告诉我们，我们最终受到的审判不仅基于所行的善，更在于是否能成为卑微的人。

（梵蒂冈新闻网）迎接天主圣子的圣诞，祂在起初就是圣言，祂变得渺小脆弱，形同一个还不会说话的婴孩：柔弱的力量和伟大全在于此。12月20日上午，教宗府讲道神师、方济各会士帕索里尼（Roberto Pasolini）神父在保禄六世大厅向罗马圣座提供第三场，也是最后一场将临期默想，强调了上述重点。三场默想的总主题为“希望的门：经由基督诞生的预言走向圣年的开启”。

天主真正伟大的隐密尺度

继前两场的默想，帕索里尼神父省思了惊讶的门和信任的门之后，现在勉励在场者跨过“柔弱”的门槛：这是进入天国的钥匙。神父解释，柔弱不是一种限度或一种匮乏，而是“谦卑与静默”的力量，就如种子在黑暗的泥土中发芽生长一样。

天主真正伟大的隐密尺度就是柔弱，祂凭著信赖将自己降低到人的高度，好能陪伴人的成长。因此，柔弱是上主的“衡量标准”，是 “祂的选择和应许得以实现的地方”，也是“一种有意识的选择”，顺从“建立真实关系的愿望，承认别人的存在、呼吸和自由表达的权利”。在这层意义上，“柔弱”意味著开启“相遇的空间，让每个人做自己，不凌驾于别人之上，或抹煞其独特性”。

行善之前，需要成为卑微的人

为了深入探讨天主这个最细微和最具决定性的特质，帕索里尼神父对《玛窦福音》叙述的“公审判”比喻（廿五31-46）作了仔细、全新的解读：这段经文指出，在末日时，上主将依据兄弟友爱的准则来审判人类。教宗府讲道神师解释说，这个比喻更深的意义则是，所有的人，即使是那些没有接受福音的人，终有一日都将能“透过对上主最小的弟兄施以的仁爱”而进入天国。

由此引申出“基督徒的重大责任”，即不仅需要“善待他人”，还需要“允许他人这样做，从而表达出他们人性中最好的一面”，并使柔弱成为“肖似和忠于”天主的准则。因此，帕索里尼神父重申，公审判比喻的首要意义正是：“在行善之前，记得使自己成为卑微的人乃是美好且必要的”。

柔弱是福传的行为

这位方济各会士补充说，事实上，天主“不仅希望祂的子女懂得去爱，也应懂得接受别人的爱，使他们“有机会成为善良和慷慨的人”。这是一种“更深层”的爱，给别人留空间，使他的人性“以最好的方式展现出来”。

实际上，若一个人“以没有防卫的温良态度”接近他人，并让他 “看到并接纳我们的脆弱”，实施“最难做到的艺术，不是去爱，而是让自己被爱”时，这就是爱他的近人。因此，柔弱是一种极富多产的“生活型态”和人性，是一种“真正的福传行为”，因为它使别人有机会作出兄弟友爱的举动。

亚西西圣方济各的典范

帕索里尼神父以圣方济各为例，指出这位圣人将“柔弱”作为“跟随”上主“的准则”，并成为“我们最深切认同的一部分”。这在圣方济各与苏丹王卡米尔（ Malik-al-Kamil）的相遇中尤其体现出来：两人交谈之后，苏丹王没有皈依，但他接纳了方济各并照顾他。圣方济各则抓住时机，让苏丹王表达出自己最好的一面。教宗府讲道神师接著说，“基督徒并没有‘垄断’行善”，但也必须允许他人行善。

努力成为最真实的人，不判断他人

帕索里尼神父然后谈到“公审判”比喻的另一个基本层面。他解释说，这比喻邀请我们停止所有的人性判断。这些判断倾向于提前，也就是在上主的公审判之前作出。因此，与其说是“公审判”的比喻，不如说是“终结所有判断”的比喻，因为如果我们停止判断近人，再说判断也轮不到我们，那么我们就能够专注于真正重要的事：日益成为“无偿奉献的人，走出‘经济’逻辑，这个逻辑使我们做事只求回报”。

感恩不可收买，是免费的

事实上，远离机会主义的期待和动力，人类将能走上唯一真正的道路，那条“完全无偿”的道路，停止那些试图收买他人感激的行为，并打破用来衡量自己身价的攀比规则。帕索里尼神父再次强调，唯有如此，人才能向“一种深而具体的幸福”敞开心扉，克服认为自己毫无价值的恐惧，并开始奉献自己，“允许别人也如此对待我们”。

无意识行善的价值

由此可见，“无意识的行善”才是进入天国的真正钥匙，这种善行是我们在不知不觉中作出的，但别人却会看到。教宗府讲道神师解释说，到了末日，“最大的惊喜”将是发现天主“对我们没有任何期待，只渴望看到我们在爱内相似祂”。到了那一天，“所行的善或恶的多少并不重要，重要的是，透过这些行为，我们是否能彻底接纳及成为我们自己”。

体现柔弱，分享希望

最后，在主的圣诞和禧年临近之际，帕索里尼神父邀请在场参加默想的人，在这个看似“充满敌意或冷漠无情”的世界上“对体现柔弱作出选择，好能分享福音的希望”。其实，这个世界只期待与“天父对子女虽脆弱却总是值得爱的肉身所显示的慈悲面容相遇”。

神父重申，“以极大的诚意跨过禧年的圣门，无须担心所展示的与教会世世代代以来得以成熟的面貌有所不同，这确实会是一种极大的希望”。这场默想的结尾是为圣年祈祷，求上主的恩宠将人转变成“福音种子的勤奋耕耘者”，“充满信赖地期待新天新地”。

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