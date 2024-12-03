圣座将临期三场默想将以希望为主题

教宗府新任讲道神师、方济各加布遣会士帕索里尼神父将主持首次将临期默想。他邀请参加默想的人“怀著新希望认出将我们引向人类奥秘的那些门”。

（梵蒂冈新闻网）“希望的门：经由基督诞生的预言走向圣年的开启”。这是教宗府新任讲道神师、方济各加布遣会士帕索里尼（Roberto Pasolini）神父将临期首次讲道的主题。这次讲道将于12月6日、13日和20日在保禄六世大厅举行，将有枢机、总主教和主教、教宗府人员，以及圣座和梵蒂冈城国政府、罗马主教府的工作人员和为教宗府礼仪服务的修会总会长。

帕索里尼神父在教宗府的邀请函中写道，“今年的将临期，我们所准备的不仅是基督的诞生，也朝向即将来临的禧年”。这段礼仪时期是让我们再次“体验天主大爱的恩宠时机，在心中激起在基督内必能得救的希望”，就如教宗在《望德不叫人蒙羞》禧年诏书中所指示的那样。

惊喜、信赖和渺小之门

“先知们的声音在这礼仪时期中如此清晰而坚定，强烈地敦促我们在迈向天国的道路上不要迷失方向”。帕索里尼神父邀请参加将临期默想的人聆听这些声音，好能“怀著新希望认出将我们引向人类奥秘的那些门”。

教宗府讲道神师解释道，这些门是“带来惊喜的门，让我们懂得欣赏临在于世界和历史中的福音种子”；是“信赖之门，帮助我们以尊重和开放的心走向他人”；同时也是“渺小之门，使我们不怕最终成为我们自己”。

内心转变的步伐

在禧年即将来临之际，教宗府讲道神师重温保禄六世开启1975年禧年的讲话：“庆祝禧年，以其简单而深刻的灵性规则，以及象征性地打开其慈悲与宽恕之门，意在表明迈出内心转变的一步，道德真理的勇敢一步（......）心灵皈依的一步。”

帕索里尼神父最后吁请参加将临期默想的人反省恩宠之年的意义及活出禧年的方式。

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