2027年世青节：十字架将于11月24日交接给韩国青年

世界青年节象征物的交接仪式将于24日主日在梵蒂冈圣伯多禄大殿举行。在教宗方济各主持的弥撒结束之际，世青节十字架和罗马人民救援之母像要从葡萄牙青年代表的手上交给韩国青年。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各今年11月24日基督普世君王节上午9点半在梵蒂冈圣伯多禄大殿主持弥撒，在结束之际将进行世界青年节象征物的交接仪式。世青节十字架和罗马人民救援之母像将由一群葡萄牙青年交给他们的韩国同龄人。

圣座平信徒、家庭和生命部11月20日公布了这项消息。该部会提醒，第39届世青节的主题是「仰望上主的人，奔走而不疲倦」（参阅：依四十31）。基督普世君王节是在教区层级庆祝世青节的日子。

走遍亚洲的朝圣之旅

弥撒结束前，世青节的这两个象征物将会由葡萄牙青年代表团，即上一届、2023年世青节国际聚会主办国的青年，交给首尔的青年，让他们能带著这些象征物在2027年举办下一届聚会的这个亚洲国家进行朝圣之旅。世青节象征物也要前往亚洲其他地方，在城市和乡镇巡游，接近受苦者、服刑人、穷人和失去希望的青年，带给他们关怀和安慰。

圣座平信徒、家庭和生命部解释道：「如此的朝圣格外意义深远，因为它将在一些以非基督徒为主的国家进行。愿众多青年成为『不知疲倦的喜乐传教者』，让那些从未参加过世青节的人也在未来三年内踏上旅途，尤其是心灵的旅途，从而为基督作出勇敢的见证。」

从地方教会到普世教会

大约100名青年将从葡萄牙而来，陪伴他们的是里斯本宗主教瓦莱里奥（Rui Manuel Sousa Valério）和里斯本世青节总协调人阿吉亚尔（Américo Manuel Alves Aguiar）枢机。韩国也会有相同人数的青年男女在首尔总主教郑淳泽（Peter Soon-taick Chung）和2027年世青节总协调人李炅相（Paul Kyung-sang Lee）主教的陪同下前来。

24日主日在圣伯多禄大殿举行的世界青年节活动兼顾地方教会和普世教会的幅度：罗马青年将在场与他们的教区主教、教宗方济各同欢共庆，同时来自世界各地的同龄人也要参加这场盛会，体现出人人领受不同圣召的丰富性和多元性。

世界青年节象征物的历史

多年来，世青节的象征物一直陪伴著世青节国际聚会的准备过程：圣若望保禄二世教宗于1984年在首届青年聚会中将青年十字架托付给年轻人。2003年起，罗马人民救援之母圣像也在朝圣旅途上相伴随，作为圣母玛利亚和慈母教会温柔关爱世人的记号。

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