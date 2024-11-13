世界渔业日：基督徒不可转头不顾

在世界渔业日即将来临之际，圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机发表讯息，指出激进的经济模式对环境有害。

（梵蒂冈新闻网）联合国每年11月21日庆祝世界渔业日，旨在强调世界各地渔业可持续发展的重要性，铲除非法和违规捕鱼，增进小规模渔业团体的人权。今年的主题受到《创世纪》的启发：「水中要繁生蠕动的生物。」（一20）为此，圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机于11月12日发表讯息，省思了世界渔业日的意义。

渔业：古老的工作形式

切尔尼枢机阐明，「渔业是最为古老的人类工作形式之一，它在世界许多地区已经发生重大改变」，而这改变的原因与「我们共同家园受到的伤害」有关。由于使用了「具掠夺性的做法和科技」，人类工作与照料环境之间的关系失去平衡，「受惠的少数人的影响力和权势则是与日俱增」。

目前全世界渔业和水产养殖业从业人员超过5800万人。切尔尼枢机告诫道，切莫对那些忽视环境照料的行动视若无睹。世人现在应当重视友爱，而非「冷漠的全球化」，好能保护并维护环境。

超越消极与悲观

接著，切尔尼枢机引用教宗方济各在首届全球人民运动聚会上的讲话，赞许人们有意识地努力摆脱消极与悲观心态。教宗告诉他们「最重要的贡献」不是走回头路，而是向前进。

为此，切尔尼枢机解释道，务必运用科技来「维护劳动的尊严和安全，恢复人、工作与环境之间的平衡」。枢机敦促立法者要保护小型团体、家庭和本地渔民组织，因为他们有机会「直接且有效地为公共利益做出贡献」。

在这方面迈出的一步是2022年举办的海洋峰会（One Ocean Summit）。当时有14个国家承诺要打击非法捕鱼，目的是以可持续的方式来管理渔业资源。

关怀环境的教宗

切尔尼枢机最后再次引用教宗方济各的话，强调祈祷的重要性，鼓励人们分享一切财物，「因为它们来自受造界，该当共享」。

照料人类共同的家园是教宗方济各牧职的一大重点。他在2015年颁布的《愿祢受赞颂》通谕中劝勉不要剥削和毁灭环境，并且鼓励把环境视为「集体的财富、全人类的遗产和所有人的责任」。

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