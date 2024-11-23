圣座国务卿：乌克兰局势令人担忧，应在无可挽救前予以制止

圣座国务卿帕罗林枢机在罗马圣母升天大学出席一场活动的间隙接受记者提问。关于国际刑事法院向内塔尼亚胡发出逮捕令一事，枢机不予置评：「我们关心的是战争早日结束。」

（梵蒂冈新闻网）圣座对于以色列总理内塔尼亚胡被国际刑事法院发逮捕令一事不予置评。相反地，有鉴于乌克兰冲突的紧张形势升温，圣座强烈呼吁「在事态变得无可挽救前」予以制止。关于教宗吁请调查加沙的情况是否构成「种族灭绝」的言论，圣座国务卿表示：「教宗重申了圣座的立场。」圣座国务卿帕罗林枢机11月22日在罗马圣母升天大学（Lumsa）出席一场活动的间隙接受记者采访，进行了这些问答。

对乌克兰的担忧

关于对内塔尼亚胡的逮捕令，枢机表示圣座「已经注意到所发生的事」，并重申：「我们担忧和关心的是战争早日结束。」

圣座也同样担忧乌克兰的局势。该国对俄罗斯境内发射了英美两国制造的导弹，普京总统则威胁冲突会扩大至全球范围。枢机疾呼：「我们要趁现在还来得及的时候住手，因为这升级不知道会走向何方！」帕罗林枢机「对教宗的想法和关切加以诠释」。他说：「到了某个点，就再也不知道如何控制这局势的可能进展了。」为此，他吁请「那些负有责任的人在事态变得无可挽救前住手」。

继续为交换俘虏和儿童返乡采取行动

被问到现在是不是乌克兰冲突最糟糕的时刻，圣座国务卿表示：「我不觉得有任何比较好的一刻。」他强调，「这些进展当然非常、非常令人担忧，因为不知道会走向何方」。圣座一直关怀这个「饱受磨难」的国家，继续采取外交行动来促进交换俘虏、帮助那些被强制带到俄罗斯的乌克兰孩童重返家园。这方面目前没有新的消息，但枢机说：「我们有意愿继续下去。」

教宗有关加沙的言论

此外，也有记者问到，教宗方济各在一本关于禧年的书里引用了「某些专家」的意见，他们认为「正在加沙发生的事具有种族灭绝的特征」。而且，教宗在书中进一步指出，「必须仔细研究，才能确定这是否符合法学家和国际组织制定的技术性定义」。

对帕罗林枢机来说，教宗只不过是重申「圣座的立场」而已，也就是说「需要研究这些事情，因为种族灭绝概念的定义有技术性的标准。教宗说了这点，他所说的正是我们不断重申的」。

对反犹太主义的谴责

至于有关反犹太主义的问题，枢机指出，「圣座的立场很清楚」：「不必做进一步的考量。我们始终予以谴责，而且将会继续谴责下去。我们要努力的恰恰是创造一些条件，好能对此现象确实作出严正的谴责，认真地与之搏斗。」

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