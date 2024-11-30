教宗将在圣母无原罪瞻礼前往西班牙广场向圣母致敬

12月8日是圣母无染原罪瞻礼，罗马居民和不同团体将前往西班牙广场，向圣母态像致敬。教宗也将于当天下午4点到此广场，在圣母像前献花致敬。

（梵蒂冈新闻网）普世教会于12月8日庆祝圣母始胎无染原罪瞻礼。在这机会上，一整天罗马居民都前来西班牙广场，向圣母无原罪态像致敬。传统上，最先来向圣母致敬的是消防队员，纪念1857年12月8日参加圣母无原罪石柱揭幕典礼的220名同事。今年的这一天，他们将于当天早上7点，上到石柱顶端将花环放在圣母的手臂上。

依循传统，教宗方济各也将前来向圣母玛利亚致敬，预计他将于8日下午4点抵达广场。在那里迎接他的将有教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldassare Reina）枢机、罗马市长瓜尔蒂耶（Roberto Gualtieri）。教宗将在圣母像前祈祷，并向圣母献花。

教宗来到前，将有许多团体和知名人士将他们的鲜花恭放在由波莱蒂（Luigi Poletti）设计、12米高的石柱下，石柱上方是一尊由奥比奇（Giuseppe Obici）完成的青铜圣母态像。梵蒂冈警卫队、马耳他骑士团、圣伯多禄善会、奥基神父基金会等其他组织也将向圣母致敬。

圣十二宗徒大殿方济各住院会会士们12月8日早上5点开始，一整天的时间都将在西班牙广场接待团体和每位信徒，带领咏唱圣歌和祈祷。大殿本堂神父切莱斯蒂诺（Francesco Celestino）解释说，“12月8日是福传的大好时机，因为有机会遇到很多人。参加向圣母敬礼的人每年都在增加”。

此外，为迎接圣母始态无染原罪瞻礼的到来，圣十二宗徒大殿也举行圣母无染原罪瞻礼九日敬礼。从11月29日至12月7日，每天下午5点45分诵念玫瑰经、咏唱圣母祷文，6点30分由一位枢机主持弥撒。切莱斯蒂诺神父说，礼仪中会唱《圣母无染原罪咏赞》（Tota Pulchra），这是“我们一位生活于19世纪的同会弟兄博罗尼（Alessandro Borroni）神父创作的歌曲”。

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