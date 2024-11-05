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梵蒂冈
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梵蒂冈发行纪念教宗2023年访问和一些周年纪念邮票

梵蒂冈发行有关2024年圣诞节、教宗去年牧灵访问、亚丰索学院成立75周年、圣文都拉去世750周年等纪念邮票和明信片。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈邮局和集邮及钱币局日前发行邮票、明信片和印有邮资的航空信封，以纪念一些重要的周年纪念和今年将要发生及已发生的重大事件。

有关2024年圣诞节的系列邮票希望以其象征意义的方式进入禧年。禧年将于12月24日开启圣伯多禄大殿的圣门开始，并在一年后结束。因此，圣诞节系列邮票上典型的图形元素带有圣年的一些元素，比如2025禧年的会标。

在一张面值为1.25欧元的邮票中，天使手中拿著卷轴，上面写著“天主在天受光荣，主爱的人在世享平安”，这是《光荣颂》中的第一句话。另一张邮票是耶稣婴孩在马槽中降福的形象，在婴孩上方也有一个卷轴，写著《望德不叫人蒙羞》，明确提到为禧年颁布的诏书和圣年的格言：希望的朝圣者。

在这系列邮票中，有一张是用来纪念教宗方济各2023年进行的国际牧灵访问：元月31日至2月2日访问了刚果民主共和国和南苏丹；4月28日至30日去了匈牙利；8月2日至6日，在参加第37届世青节的机会上造访了葡萄牙里斯本；8月31日至9月4日访问蒙古；9月22日至23日访问了马赛。

此外，梵蒂冈邮局和集邮及钱币局也发行了另外一些纪念邮票。比如，亚丰索学院成立75周年、圣保禄大殿重建170周年，以及纪念艺术家瓦萨里（Giorgio Vasari）去世450周年的明信片和圣文都拉辞世750周年的印有邮资的航空信封。

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2024 November 05, 13:24
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