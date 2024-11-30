禧年与梵蒂冈博物馆：艺术与信仰的见证

朝圣与禧年庆典相关物品、圣髑及珍贵的圣髑盒。梵蒂冈博物馆所珍藏的这些与禧年历史相关的珍贵见证品，正准备迎接来自世界各地的朝圣者。他们将齐聚梵蒂冈，跨越圣门。

（梵蒂冈新闻网）“让游客的参观体验成为一个特殊的时刻。”这是梵蒂冈博物馆馆长芭芭拉·亚塔（Barbara Jatta）所阐述的目标。她指出，每天约有一千人，包括工作人员和合作者，为此付出努力。梵蒂冈博物馆每年接待近七百万名访客，平均每日约两万五千人次，而这些宗座收藏正准备迎接即将于2025年禧年期间涌入“永恒之城”的众多朝圣者。

亚塔继续说道，“我们是一个特殊的地方，我们的使命与其他全球博物馆不同。我们是教宗的博物馆。我们不仅展示和传播丰富的历史和艺术，更重要的是传递塑造了这些非凡收藏的信仰。这些收藏跨越了多个世纪，从埃及艺术到伊特鲁里亚、希腊罗马艺术，直至当代艺术”。

艺术与信仰：一段灵修之旅

梵蒂冈博物馆收藏了超过20万件艺术品，其中2万件陈列在长达7公里的展览线路中。馆长芭芭拉·亚塔解释道：“借助新的方法和参观模式，我们希望提供一段越来越具有灵修意义的旅程。正如教宗方济各所教导的，我们希望每一位访客不仅在我们的艺术品中发现美学的价值——因为我们毕竟是一座博物馆——还能够从中感受到深刻的灵性触动。”为了实现这一目标，博物馆在礼仪年的重要时期以及圣母月期间，向访客提供了围绕“艺术与信仰”主题的教学导览。

朝圣者的接待工作

芭芭拉·亚塔馆长表示：“从2024年起，梵蒂冈博物馆已经启动了一系列活动，这些活动将在禧年期间进一步完善，以便更好地接待大量朝圣者。我们延长了开放时间，并对个体访客启用了实名制门票，这有助于打击所谓的‘二级票务’，也就是黄牛现象。这样做可以确保每个人都能以合理真实的价格预约门票，避免他人利用我们的使命和工作进行牟利。因此，我们正以最佳方式为接待朝圣者做准备。”此外，她补充道：“最近几个月，我们正在为马车庭院顶部安装光伏设施，并逐步在上层画廊安装空调。”

馆长芭芭拉·亚塔提到，2024年将开放两个新展厅：一个是卡诺瓦（Antonio Canova）专题展厅，另一个是梵蒂冈药房展厅，展示陶瓷及装饰艺术品。此外，还将重新布置梵蒂冈画廊1号厅，其中包括古圣伯多禄大殿的镶嵌艺术碎片和关于亚西西圣方济各的中世纪画板。

同时，博物馆还计划推出多项与禧年相关的特别活动。亚塔馆长特别强调了冈道尔夫堡夏宫博物馆为禧年提供的展览方案，以及与多个罗马机构的合作，例如法国驻圣座大使馆、梅迪奇别墅、罗马基金会和MAXXI国家当代艺术博物馆，共同筹备一场在古阿庇亚大道考古公园举办的卡斯特罗·卡埃塔尼（Castro Caetani）主题展览。此外，还包括借出卡拉瓦乔的《卸下基督》（Deposizione）用于2025年大阪世博会的展览。

禧年——历史、庆典、礼仪

在梵蒂冈博物馆的乌尔巴诺八世画廊中，展示了一些极具意义的物品，用以重新探索禧年的历史、庆典与礼仪。这些展品来自宗座收藏装饰艺术部，包括砖块、锤子、泥刀、标志及多个世纪以来朝圣者使用的物品。策展人佩桑泰（Luca Pesante）表示，“1300年的禧年由教宗波尼法爵八世宣布，这一禧年将罗马重新推向世界中心，并通过基督和殉道者的圣髑带来了城市在灵性上的复兴。如果说钥匙象征了宗徒伯多禄及其继承人的权威，那么在圣诞节前夜开启的圣门，则是禧年的核心象征：只有穿越圣门的人才能获得禧年的全大赦。”

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