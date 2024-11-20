圣座国务卿在G20发言：改革必须确保人权

圣座国务卿帕罗林枢机11月18日在巴西举行的二十国集团峰会上发言，呼吁富裕国家免除发展中国家的债务，并为其过去的决定承担起责任。

(梵蒂冈新闻网)在巴西里约热内卢举行的二十国集团峰会上，圣座国务卿帕罗林枢机于11月18日发表了主题为“全球治理机制改革”的讲话。他强调，权力从民族国家转移到国际多边组织的情势发生于上个世纪。

21世纪的变化

帕罗林枢机指出，第二次世界大战后，独立国家的数量增加，改变了世界的政治格局。因此，国际多边组织“在应对21世纪的需求方面显然遇到诸多挑战”。作为问题的解方，国务卿呼吁国际社会“重新构思一些会有效促进国际合作的框架”。

他强调确保和平与稳定的重要性，同时也学习如何应对新挑战并创造一些“能够应对环境、公共卫生、文化和社会问题以及人工智能的全球机制”。所有这些发展都必须尊重基本人权、社会权利和保护环境。

劝诫与计划

随后，帕罗林枢机引用教宗方济各的《请赞颂天主》宗座劝谕的教导，警告不要把“全球权威集中于一个权力过大的个人或精英手中”（参阅：《请赞颂天主》，第35号）。因此，未来有关全球治理的任何改革都必须考虑辅助原则和平等参与。

最后，圣座国务卿帕罗林枢机提醒富裕国家认识到其过去所做决定的影响，并免除那些永远没有偿还能力国家的债务。他说：“这不只是慷慨的问题，而是正义的问题。”（参阅：《望德不叫人蒙羞》诏书，16号）

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