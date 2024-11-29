梵蒂冈宗座图书馆禧年国际活动：信仰与文化的使者

圣座新闻室举行新闻发布会，介绍了宗座图书馆在2025年圣年举办和参与的一系列活动，包括参加展览、会议，尤其是参加大阪世博会和吉达伊斯兰艺术双年展等国际活动。这一切展现出宗座图书馆在发展新人文主义和对话方面有如一座工作坊。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室11月28日上午举行新闻发布会，主题是“为促进一个新人文主义发展的梵蒂冈宗座图书馆”。新闻发布会介绍了宗座图书馆在未来几个月的活动安排。罗马圣教会图书馆和档案馆总负责人扎尼（Angelo Vincenzo Zani）总主教在发言中指出，在2025年，梵蒂冈宗座图书馆是“一间不停推动多个项目与倡议的工作坊”、一个“与国际代表交流和对话的绝佳场所”、一个有“密集出版活动”的地方。宗座图书馆“藉著梵蒂冈图书馆学院积极投入专业培训”，也“参与世界各地的展览活动”。

伊斯兰艺术双年展

扎尼总主教首先表示，宗座图书馆将参加伊斯兰艺术双年展的“数字艺术”。该艺术展将于2025年1月25日在沙特阿拉伯吉达的阿卜杜勒·阿齐兹国王国际机场朝觐航站楼揭幕，每年有数百万穆斯林朝圣者途径此地。总主教指出：“与伊斯兰地区的对话在发展中。中东的开放是教宗方济各使徒牧灵访问的成果。”宗座图书馆参加此双年展的意义在于沙特阿拉伯希望在西方找到一个与之对话的交谈者。

大阪世博会

随后，宗座图书馆馆长曼托瓦尼(Mauro Mantovani)神父发言。他说道，在圣年，另一项具有全球意义的活动是在日本大阪举行的2025年世博会。这次世博会将“突出城市转型、人类共同旅程，以及民族、文化、宗教和代际之间的对话”。在大阪的世博会，宗座图书馆与日本电信电话公司（NTT）合作参与一个项目。该公司多年来一直和梵蒂冈的一些部门开展技术合作项目。

曼托瓦尼神父补充道，教宗方济各和其所有前任的意愿，就是要让宗座图书馆成为一个开放的场所。这就是为什么近年来圣座秉持“知识与技术应用之间对话、以促进人类整体发展的愿景”，发起跨学科和交流的许多举措。

当天上午的新闻发布会还介绍了在2025年圣年，宗座图书馆主办的其他重要活动和展览。

满怀希望面向未来

宗座图书馆向所有宗教信仰的学者开放，其馆藏品不断增加，每年到访者约有一万人次。最新的馆藏品是从美国赠送的6.5万张歌剧音乐唱片。它进一步标志出一个植根于遥远历史的机构，满怀希望面向未来，促进人类的整体发展。

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