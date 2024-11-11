圣座封圣部长：效法诸圣人的慈悲等于是延续其临在

圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机在西班牙安特克拉为真福耶稣圣婴的卡门逝世125周年纪念活动主持闭幕弥撒。枢机在讲道中谈论这位真福的生前事迹和她心灵的力量。效法诸位圣人的仁爱和慈悲之举，等于是延续他们在现世的临在。

（梵蒂冈新闻网）圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机11月10日上午在西班牙安特克拉为真福耶稣圣婴的卡门（Carmen del Niño Jesús González Ramos）逝世125周年纪念活动主持闭幕弥撒，赞许她格外乐于援助那些有需要的人，帮助那些「没办法自己从贫困中站起来」的人。

真福耶稣圣婴的卡门是耶稣圣心与圣母圣心方济各第三修女会的创始人。塞梅拉罗枢机在讲道中回顾了这位西班牙修女的生平事迹，称她「全然奉献于她所设想的新的奉献生活大家庭的成长与稳固」。这位真福默观耶稣圣婴，从祂那里学习谦卑低下的态度，并以耶稣圣婴的名号为自己修道的名字。

效法诸位圣人的芳表

面对在场的耶稣圣心与圣母圣心方济各第三修女会修女，枢机赞美她们会祖的芳表，称她对最贫困、最急需的人常怀仁爱之心，以此作了见证。

封圣部长引用教宗2015年11月1日说的话，重申效法诸位圣人的仁爱和慈悲之举「多少等于是延续他们在现世的临在」。之后，真福耶稣圣婴的卡门逝世150周年纪念活动，也要秉持这个精神来庆祝。

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