尼尼微的依撒格被收入罗马殉道者名录，他是东方教会的圣人

教宗方济各宣布将尼尼微的圣依撒格收入《罗马殉道者名录》，他是公元第七世纪后半叶的隐修士及主教。

（梵蒂冈新闻网）尼尼微的圣依撒格将被收入《罗马殉道者名录》，他是叙利亚-东方教会传统最受景仰的教父之一。教宗方济各11月9日在梵蒂冈接见东方亚述教会宗主教阿瓦三世（Mar Awa III）的机会上宣布了这个消息。那次会晤是为纪念天主教会与亚述教会签署《基督论联合声明》30周年，以及亚述教会的宗主教首次到访罗马40周年。

圣依撒格是公元第七世纪后半叶的隐修士及主教，隶属厄弗所大公会议前的教会传统，即亚述-加色丁传统的教会。他生于今日的卡塔尔，在那里度过了最早的隐修生活，由乔治一世宗主教任命为尼尼微城的主教。担任主教职的数个月后，他请求返回隐修生活，退到目前伊朗西南部的一所隐修院度隐修生活。就是在那里，他撰写了以苦行-灵修为内容的各种讲道集，也因此闻名遐迩。

圣依撒格隶属的教会不接受公元431年的厄弗所大公会议的结论，因此不再与任何一个教会共融。尽管如此，圣依撒格的著作被翻译成基督徒使用的所有语言，如希腊文、阿拉伯文、格鲁吉亚文、斯拉夫文、埃塞俄比亚文、罗马尼亚文，以及其他语言。如此一来，这位圣人成了重要的灵修权威，在所有传统的隐修生活中尤其如此，他也立即被视为他们的圣人和教父。

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