教会迎来两位殉道真福

圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机在西班牙巴塞罗那圣家堂主持弥撒，册封殉道者克劳塞亚斯神父和平信徒托尔特为真福。这两位新真福于1936年为主殉命。

（梵蒂冈新闻网）克劳塞亚斯（Gaietà Clausellas）神父和平信徒托尔特（Antoni Tort）在枪口下仍然挺直脊梁，即便他们知道忠诚于福音会失去性命，也不向蔑视和暴力屈服。圣座封圣部部长塞梅拉罗(Marcello Semeraro)枢机于11月23日上午在西班牙巴塞罗那圣家堂主持弥撒，将这两位殉道者册封为真福。

温柔与凶恶

塞梅拉罗枢机在弥撒讲道中提到，“在法令中，教宗引用了福音中慈善的撒玛黎雅人的形象描述了他们的个人事迹”。克劳塞亚斯神父选择了谦卑作为他的人生准则，他生活在热切祈祷、照顾老人和穷人中，给予穷人食物，并寻找处境更困难的人予以帮助。1936年8月14日，民兵前来逮捕他，而克劳塞亚斯神父却温和地接待了他们，与家人道别后，他一边诵念著《谢主颂》，一边跟随民兵去了。民兵最后在街边将克劳塞亚斯射杀。

托尔特是一位优秀的金匠，也是热心的天主教徒、丈夫和13岁孩子的父亲，他把圣体带给那些无法领受到的人，并在主日上午前往圣拉匝禄医院为肺结核病患者刮胡，下午在堂区进行要理讲授。在西班牙内战、反基督徒情绪高涨的时期，他的“罪”是接待了他的主教和4位修女。1936年12月3日，民兵闯入了托尔特的家中，其中一人企图亵渎圣体，而托尔特从他的手中夺过面饼，分发给在场的人，包括他5岁的儿子。托尔特对儿子说道：“他们夺走你在地上的父亲，而我把天上的父亲给予你。”随后，他被押送到蒙卡达公墓，在那里为主致命。

生命是恩赐，而非自私占有

塞梅拉罗枢机强调道，他们在“爱德的见证中，始终保持忠诚，即便把自己的生命暴露在危险之中”。两位殉道者“如此强烈且令人动容”的见证应结合基督的榜样来理解，这是一种看待生命的方式，他们不将其“吝啬地占有，把它视作不惜一切代价保护的唯一财富”，却要敞开内心与他人相遇、施以仁慈和关爱，这不只是出于团结互助和慈善，而正是在“效法耶稣”。

效法基督

塞梅拉罗枢机最后说道，这两位真福的见证本质上是“追随基督”的见证。他们将自己的道路交予天主来选择：天主为一个选择了司铎圣职，为另一个选择了丈夫和父亲的使命。“但是，他们都接受了像耶稣一样背负刑罚的命运，将自己的生命奉献给了他人。这正是殉道者的品质：效法耶稣，即使追随祂会面临接受死亡的抉择”。

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