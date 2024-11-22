教宗礼仪处颁布新版《教宗殡葬礼仪规程》

教宗方济各于今年四月批准，由教宗礼仪处负责修订。教宗礼仪长拉韦利总主教表示：“新的殡葬规程强调，罗马主教的葬礼是作为基督牧人和门徒的葬礼，而非尘世权贵的仪式。”

（梵蒂冈新闻网）教宗礼仪处负责编辑并出版了第二版的《教宗殡葬礼仪规程》（Ordo Exsequiarum Romani Pontificis），该书于2024年4月29日由教宗方济各批准，新版印刷文本已于11月4日呈交教宗。

新版《规程》引入了多项变化，例如，教宗去世后不再在遗体所在房间宣布死亡，而改为在圣堂内宣告；遗体直接入棺；教宗遗体安放在开放棺木中供信友瞻仰与敬礼；取消了传统上使用的柏木、铅制和橡木三重棺木设计。

新版《规程》的前身是2000年圣若望保禄二世批准并出版的《教宗殡葬礼仪规程》。在2005年圣若望保禄二世教宗的葬礼中使用，并在2023年荣休教宗本笃十六世的葬礼中进行了适当调整后沿用。

教宗礼仪处礼仪长拉维利（Ravelli）总主教解释说：“推出第二版首先源于教宗方济各的要求。他在多个场合表示，希望对某些礼仪进行简化和调整，使罗马主教的葬礼更充分地表达教会对复活基督的信仰。此外，更新后的礼仪还需要更加明确地突出，罗马教宗的葬礼是牧人和基督门徒的葬礼，而非尘世权势的仪式。”

三处“礼仪站点”

第一处“在亡者住所”的新规定包括：宣布死亡在教宗私人小堂中进行，而非卧室；遗体转移到大殿之前，首先将其安放在唯一的内置锌制棺材内。此外，取消了将遗体迁移至宗座大楼的仪式。

第二处“在圣伯多禄大殿”，则只进行一次遗体移送，包含棺材的封闭及葬礼弥撒。教宗遗体安放于棺木中直接展示，而非置于高台之上。此外，依据《主教礼仪书》（Cæremoniale Episcoporum）中关于教区主教殡葬礼的规定，在遗体展示期间，棺木旁不再摆放教宗权杖。

第三处“在安葬地”，包括将棺木移送至墓地并进行下葬仪式。拉维利总主教指出：“由于取消了将柏木棺置于铅棺和橡木或其他木质棺中的程序，这一环节得到了显著的简化。”此外，新版《规程》还提供了有关遗体可能安葬于圣伯多禄大殿以外的指示说明。

连续九日纪念弥撒

《规程》礼仪书的第四章也是最后一章，专门规定了为已故教宗举行的“九日纪念弥撒”。从教宗葬礼开始，连续九天举行纪念弥撒。新仪式提供了四套祷文供选择，而非之前版本的三套，涵盖了《罗马弥撒经书》中为已故教宗和已故教区主教的所有专用祷文。

与前版不同，新版未包含《弥撒读经选集》的具体经文，而是仅提供圣经章节的指引。教宗礼仪处礼仪长拉韦利总主教总结道：“新版《教宗殡葬礼仪规程》并非一个‘完整弥撒经书’，而是严格意义上的仪式‘规程’（Ordo），即包含礼仪指引、礼仪流程和专属经文，但其他部分需参阅现行的礼仪书籍，如《弥撒礼仪经书》、《弥撒读经选集》和《弥撒礼仪圣歌集》”。因此，新版《规程》更加精简，便于查阅，仪式指示也更加精确。

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