世界穷人日：教宗方济各将与1300名穷人共进午餐

一如既往，教宗方济各将在世界穷人日主持弥撒，然后与一些穷人共进午餐。

（梵蒂冈新闻网）与在罗马的穷人一起共进午餐，已经成了教宗方济各在世界穷人日的一项惯例。世界穷人日创于2017年，今年要庆祝第八届。同往年一样，1300多名穷人要与教宗方济各一起享用午宴。

援助与希望的项目

今年的世界穷人日将于11月17日主日庆祝，首项活动是教宗方济各在圣伯多禄大殿主持的弥撒圣祭。

在弥撒前，教宗要先降福13把钥匙。它们每一把都代表了圣味增爵大家庭要在13个国家里启动的「13间住房」项目。

这个项目涵盖了在13个不同的国家为弱势群体建设新住房。届时也将推动多项爱德善工，例如通过堂区的联系，为低收入户支付家用帐单。其中一个落实该项目的国家是叙利亚，那里已经被许多西方媒体遗忘，却持续忍受将近20年冲突的毁灭性后果。

政策为什么会致贫？

教宗方济各在2024年世界穷人日文告中指出，在战争的推波助澜下，「糟糕的政策」造成新的贫困情况和无辜的受害者。教宗敦促每个人与穷人并为穷人祈祷，强调志愿者们持续努力为我们城市最贫苦的人服务，体现出天主对有需要者的呼喊的回应。

追求正义

今年教宗尤其从《德训篇》选择了格言，即「穷人的祈祷直达天主」（参阅：德廿一6）。此格言强调了穷人在天主心中的特殊地位。祂俯听他们的祈祷，「迫不及待」地在他们的苦难中予以扶助，直到正义得到伸张为止。《德训篇》表明：「上主必迅速为穷人伸冤。」（参阅：同上）

世界穷人日鼓励教会走出去，接触当今世界多种形式的贫困。教宗这次午宴所要做的正是这一点。

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