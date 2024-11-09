帕索里尼神父成为教宗府新的讲道神师

坎塔拉梅萨神父为教宗府服务了44年后，因年事已高放下为教宗和圣座在将临期和四旬期的讲道工作。接替他的是帕索里尼神父，他也是方济各加布遣会士。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室11月9日宣布了教宗府新的讲道神师的任命。他就是方济各加布遣会士帕索里尼（Roberto Pasolini）神父，目前在米兰担任意大利北方神学院圣经诠释学教授。这位方济各会会士接替已有九旬的坎塔拉梅萨（Raniero Cantalamessa）枢机的职务，在将临期和四旬期为教宗和罗马圣座讲道。坎塔拉梅萨枢机自1980年以来担任教宗府的讲道神师，在三位教宗任内服务。

帕索里尼神父生于1971年11月5日，于2002年9月7日在方济各加布遣会发了终身愿，并于2006年9月23日晋铎。在罗马宗座额我略大学获得圣经神学博士学位后，帕索里尼神父曾在米兰和威尼斯的方济各会的神学院担任圣经语言和圣经学教授。在此期间，神父也协助米兰总教区和意大利修会会长联合会的培育工作，而且也是许多文章和书籍的作者。

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