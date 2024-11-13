教宗决定将梵蒂冈档案馆和图书馆的一部分文件搬移到罗马大修院

为扩大梵蒂冈档案馆和图书馆可用空间，教宗决定将这两个机构保存的一部分文件搬移到罗马大修院及其毗邻的部分建筑内。

（梵蒂冈新闻网）为了“可以使用”梵蒂冈档案馆和图书馆这两个古老的宝贵遗产，教宗方济各以亲笔信形式决定将保存其内的部分物品和文件搬移到罗马大修院建筑及毗邻的一些空间内。教宗的亲笔信于10月29日签署并于11月12日公布。

信中写道，“长期以来，梵蒂冈档案馆和图书馆致力保存普世教会管理的文件，努力促进文化的发展和传播，这是档案馆和图书馆的特点”。教宗写道，“现今，两个机构被要求让这一珍贵遗产得到更好的使用”。教宗决定“利用圣若望拉特朗治外法权区宗座罗马大修院的部分及其毗邻建筑，来扩大宗座档案馆和图书馆的使用空间”。

为此，档案馆和图书馆“将根据各自的职权，遵守现行的规定、程序及指示，一起合作展开工作”，使伯多禄宗座为教会和文化界提供的服务能顺利有效的完成，这是极其必要的。

教宗在亲笔信最后表示，他要成立一个“由圣座国务院、梵蒂冈宗座档案馆和梵蒂冈宗座图书馆代表组成的委员会，以决定搬移到新地方的文件类别”。该委员会可立即展开工作，与搬移文件工作同时进行。

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