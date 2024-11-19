帕罗林枢机：面对战争的锐不可当，我们不要屈服

在乌克兰遭到军事侵略1千天之际，梵蒂冈媒体采访了圣座国务卿帕罗林枢机。

（梵蒂冈新闻网）“面对战争的锐不可当，我们不要屈服！我真诚希望，这悲痛的一天，即战争在乌克兰大规模爆发以来第1千个日子，能激起每个人，尤其是那些能够阻止当前残杀的人的责任感。”圣座国务卿帕罗林枢机在前往巴西参加二十国集团峰会前夕接受梵蒂冈媒体采访时如此表示。枢机于今年7月去了一趟乌克兰，造访利沃夫、敖德萨和基辅。

被问到我们能做什么来帮助乌克兰，帕罗林枢机说：“首先，身为基督信徒，我们可以且必须祈祷。祈求天主改变‘宰制战争的人’的心。我们要不断地恳求圣母玛利亚的转祷，在那片早于数个世纪前就接受洗礼的土地上，她是格外受到敬爱的母亲。”其次，“我们要尽心竭力，绝不让受苦者、需要照护的人、受冻的人，以及需要一切的人，失去我们的关怀。教会在乌克兰为民众做了很多，日复一日地与这个处于战争中的国家同舟共济”。

枢机接著表示：“第三是，我们要以团体、以子民的身份恳求和平。我们可以让我们的呼声被听见，要求和平的需求得到聆听、被列入考量。我们要向战争说不、向疯狂的军备竞赛说不，这些是教宗方济各不断谴责的。面对正在发生的事会有一种无力感，这是可以理解的，但更真实的是，作为一个人类大家庭，我们一起可以做很多事情。”

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