圣座国务卿：我们祝特朗普有大智慧，克服极化问题

圣座国务卿帕罗林枢机在罗马宗座额我略大学的活动间隙谈论了美国新当选的总统：「我们希望战争能真正结束。」在移民问题上，枢机呼吁要有睿智的政策。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机祝贺新当选的美国第47任总统持有「大智慧」。枢机11月7日在罗马宗座额我略大学一场研讨会的活动间隙接受记者提问，回答了几个有关特朗普当选的问题。

帕罗林枢机指出，在特朗普的新任期之初，「我们祝愿他有大智慧，因为依照圣经，这是执政者的主要美德」。他的首要之务是领导全国，「克服极化问题」。帕罗林枢机以圣座的名义祝愿这位美国新任总统「在当前冲突中能真正成为一个舒缓紧张局势并且缔造和平的要素」。

记者提到特朗普竞选的一个口号：「我不会发动战争，而是会结束战争。」帕罗林枢机对此再三重申：「我们希望如此。」为了终止战争，枢机指出，「这需要极其谦逊、极愿乐见其成，需要实实在在地寻求人类的共同利益，而非片面利益」。

关于特朗普在竞选时承诺要大规模遣返拉丁美洲的非法移民，帕罗林枢机表明，教宗和圣座在移民议题上的立场「非常明确」。「我们主张睿智的移民政策，也就是不应走这些极端。」

谈到捍卫生命的议题，帕罗林枢机建议采取「共同的政策」、一种寻求「集结共识」的政策，避免再次成为「极化或分裂的政策」。

枢机保证，圣座与美国新政府之间的关系不会发生变化。「一如既往地，有些元素使我们彼此接近，有些元素或许让我们有所不同、保持距离。这将是个对话和一起寻求新共识的契机，始终惠及共同福祉与世界和平」。

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