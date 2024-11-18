塞梅拉罗枢机册封两名殉道真福：死于谎言、活于真理

圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机在阿尔巴尼亚的斯库台城主持弥撒，册封殉道者帕利克神父和加祖利神父为真福，他们分别在1913年和1926年为主致命。

(梵蒂冈新闻网) 圣座封圣部部长塞梅拉罗(Marcello Semeraro)枢机11月16日上午在阿尔巴尼亚的斯库台城主持隆重弥撒，代表教宗方济各册封两位殉道者为真福。一位是方济各小兄弟会的帕利克（Luigi Paliq）神父，另一位是教区司铎加祖利（Gjon Gazulli）神父。

当天册封的两位新真福都被谎言污蔑，遭受诽谤，因而被判死刑。为此，枢机在讲道中邀请众人反省：在我们现处的“后真相”时代，虚假信息和谎言“摧毁网络上的近人和民众的生活”，真假难辨。在这种情况下，我们还在乎“真理”吗？

帕利克神父1877年出生于科索沃的亚涅沃（Janievo）。在第一次巴尔干战争期间，阿尔巴尼亚人处于政治压迫阶段，他意识到自己处于危险之中，但坚守福传岗位，继续为信友履行牧灵的职责，终于在1913年被仇教者杀害，为基督和教会献出了生命。

教区司铎加祖利神父1893年出生于阿尔巴尼亚的达伊奇（Dajc）。在阿尔巴尼亚共和国索古（Ahmet Zogu）执政期间，许多神父纷纷逃离这个国家，但加祖利神父仍然留守在信友身边，直到被拘捕并被作秀公审。基于不实的指控，加祖利神父1926年被判死刑，为主献出了生命。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html