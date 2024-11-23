马耳他骑士团赠送给圣座一辆救护车

为迎接禧年，马耳他骑士团为圣座捐赠了一辆救护车，该团团长邓拉普出席了在梵蒂冈举行的赠送仪式。

（梵蒂冈新闻网）在2025禧年即将来临之际，马耳他骑士团11月22日在梵蒂冈城国政府将一辆设备齐全的救护车正式赠送给圣座。这一举措得到团长邓拉普（John Dunlap）的鼎力支持，也正式开启了马耳他骑士团为圣年的服务工作，以及将为梵蒂冈城国政府医疗卫生局的禧年服务作出贡献。届时，预计会有3千万名朝圣者来罗马朝圣。

马耳他骑士团代表团中，除了团长外，还有马耳他骑士团医务大臣德弗朗西斯（Alessandro De Franciscis）和财务大臣科隆纳（Fabrizio Colonna）。圣座代表团中，有梵蒂冈城国政府主席贝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）枢机和秘书长彼得里尼（Raffaella Petrini）修女，以及梵蒂冈城国政府医疗卫生局局长阿尔坎杰利（Andrea Arcangeli）。邓拉普团长清楚指出，“这些举措更加强调了与圣座和教宗方济各的重要协作，尤其加强了我们的神恩和使命，始终为穷人、有需要者和信仰服务”。医务大臣德弗朗西斯向梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网表示，捐赠救护车是马耳他骑士团为禧年提供的更广泛的活动计划的一部分。

除了捐赠救护车外，骑士团还致力为许多来到罗马的朝圣者提供服务。来自20多个国家的2千多名义工将在罗马四大圣殿的马耳他骑士团急救站轮班工作。医务大臣讲述说，在每个大殿，骑士团的义工将会每天两班倒，每一班中有一名医生、一名护士和两名急救人员，每周有32名义工，会持续55周，也就是说，保障整个圣年期间的紧急救护。

医务大臣最后说，马耳他骑士团特别接近那些在痛苦的环境中生活的人、遭受冲突和暴力的人。骑士团义工也及时向西班牙巴伦西亚的水灾灾民提供了必要援助。

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