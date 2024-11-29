2025禧年：以“监狱制造”手提袋来支持和关怀服刑人

教宗将于12月26日在罗马雷比比亚监狱开启圣门。这是禧年历史上重要的一刻，也表达了教宗对服刑人的关怀。

（梵蒂冈新闻网）再生材料和“监狱制造”的标签是2025禧年“官方”手提包的认证。它们象征著希望、宽恕和恢复，也是禧年的核心。

在与社会合作社的合作下，这些手提袋由女服刑人制作而成。这是职业培训课程取得的成果，为的是恢复女服刑人的尊严并帮助她们为重新融入工作和社会而做准备。

参与课程的服刑人得以获得技术和专业技能，进而能够工作、赚取固定的薪水，特别是重建认知和自我价值。这些袋子可在罗马的禧年官方问询处购买。

每个手提袋上都会印有圣座福音传播部的单位名称和使用的材料，包括从为2016年慈悲特殊禧年制作的物品中回收的布料和物件。

这项举措是一系列名为“希望的标志”的活动之一，旨在为脆弱边缘群体服务。它符合教宗方济各在《望德不叫人蒙羞》禧年诏书中所要求的。

教宗为了表达对服刑人的关怀，将于12月26日在罗马雷比比亚监狱开启圣门。正如他在禧年诏书中所说的，“对他们来说，这是邀请他们满怀希望展望未来、重新致力于生活的标记”。

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