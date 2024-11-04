2025禧年：圣伯多禄大殿接待中心启用

和解大道圣年接待中心启用典礼于10月31日举行。圣伯多禄大殿总铎甘贝蒂枢机和罗马市长瓜尔蒂耶里亲临仪式。

（梵蒂冈新闻网）圣伯多禄大殿总铎甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机10月31日上午在和解大道参加禧年接待中心启用典礼。他说：「接待的时刻使这栋建筑物光彩熠熠，象征了朝圣者在得到圣多禄大殿更强烈且『真实』的拥抱前，将会先得到的第一个拥抱。」罗马市长瓜尔蒂耶里也出席了仪式。

世界的本堂

甘贝蒂枢机在降福后阐明，该空间有更深层的意义。它蕴含了亲近、关怀和团结，是一个与所有人相遇的地方。

此外，朝圣者和旅客也能在这里以各种语言获得所需的资讯。枢机表示，因著罗马城在历史上的普世使命，在这里兴建的大殿无疑可称为「世界的本堂」。

工具和倡议

枢机多次提到陪伴和款待，介绍了「触控墙」等科技工具，以及配备平板设备的机动人员。透过堂区、教区、圣座使馆、各国驻圣座大使馆、社会合作机构和志愿单位，行动不便者或残疾人士将能旅行并受到款待。事实上，一个操作简单的免费应用程序能帮助一些地方接待访客，提供人文和灵性的路线。

就灵性的主题来说，在圣伯多禄大殿朝圣经验的最终目标是相遇和认识。为此，大殿推出独家行程，在伯多禄工程处注册导游的带领下，视力障碍等残疾人士也可以参观大殿，其中包括前所未有的全新路线。这项服务也会运用人工智能。

和谐又活泼的服务

另外，虚拟实境的体验也在计划当中，以便于发现并欣赏人们不熟悉的细节，例如：有关贝尼尼华盖修复工程的细节。这个项目主要面向儿童和青少年，让学校能在圣年期间参与其中。甘贝蒂枢机表示，这项服务「和谐又活泼」，配合圣伯多禄大殿的功能并与大殿的需求相协调，使它能「走向城市，实现与美的相遇」。

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