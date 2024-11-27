2025禧年在即：「朝圣者服务卡」上线

2025禧年「朝圣者证明卡」新辟特别专区，为参加圣年活动的人在保险、接待、餐饮、购物、交通和通信方面提供折扣和优惠。

（梵蒂冈新闻网）以「希望的朝圣者」为主题的2025禧年即将在一个月内拉开帷幕。禧年「朝圣者证明卡」（Carta del Pellegrino）的特别专区「朝圣者服务卡」（Carta dei Servizi）于11月26日上线，为参加禧年庆典与活动的人提供折扣和优惠。这项新举措是为了更好地接待在圣年来到罗马的众多朝圣者。

「朝圣者服务卡」是免费申请的。持卡者在不同领域享有一系列的福利：在保险方面，确保朝圣的旅途平安；在接待领域，保障住宿的便利方案；在餐饮上，为三餐及饮食提供优惠；针对官方商品，与禧年相关的产品享有折扣；出行时，以优待票价搭乘地方交通工具；关于通信，透过专属服务，始终保持连线。

如同禧年官方网站通知的，为取得「朝圣者证明卡」和「朝圣者服务卡」，必须先在官方网站上注册。报名完成后，每个朝圣者会收到一个专属二维码，用于参加禧年活动，并享用服务卡的独家福利。该服务卡也可以透过禧年官方应用程序（Iubilaeum25）来使用，请用户先更新至最新版本。

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