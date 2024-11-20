“前往罗马朝圣之路”计划，为禧年朝圣者带来全新体验

朝圣者的“最后一英里”将完全重构，一段已经废弃的铁路正在被修复，在圣伯多禄大殿入口还设有固定的接待处。

（梵蒂冈新闻网）在圣伯多禄工程处和维琴察教区的旅人基金会（la Fondazione Homo Viator – San Teobaldo）的合作下，自5月份以来，圣伯多禄大殿开启了一项固定的志愿服务，即接待并陪伴步行朝圣者到达目的地圣伯多禄大殿。“前往罗马朝圣之路”（Romea Strata）结合了传统、灵性和接纳的特点。除了在圣伯多禄广场为朝圣者预留通路，以避开游客前往参加弥撒的队伍外，所有旅行者的到达数据都实现了数字化和系统化，他们还可申领一张朝圣者证书。这是一张印有圣伯多禄和圣保禄的圣像的珍贵羊皮纸，无论朝圣者走了多远，只要不少于一百公里，都会得到这张证书。

骑马或是骑自行车到来

不论上午还是下午，经过培训的义工们都在圣伯多禄广场迎接步行、骑自行车、甚至骑马前来的朝圣者。近日，自称为“和平朝圣者”的西班牙人佩雷达（Alberto Castello de Pereda）从耶路撒冷出发经过漫长的步行之旅抵达罗马，巴以冲突也让他的这段旅程变得更加危险。5月，一对来自意大利比萨的夫妇骑马来到圣伯多禄广场。更有不计其数的朝圣者骑自行车前来。从2024年6月至10月，圣伯多禄大殿的接待人员共发放了3700份朝圣证书。

参与志愿活动

2025年禧年是一个灵性洗礼和相遇的非凡契机。正如过去几个世纪一样，今天的朝圣者在自己的生命中体验与天主同行，他们渴望陶冶自己的信仰，通过内心的祈祷到达目的地。毫无疑问，积极参与志愿活动，在罗马接待世界各地的朝圣者是这次禧年已定的体验之一。

接待与默祷

圣伯多禄大殿总铎、圣伯多禄工程处处长甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机谈到：“旅人基金会帮助我们接待从世界各地来到伯多禄宗徒墓前的朝圣者，我们对此非常满意。在这个对于普世信众来说独特且珍视的地方，这种关心与亲切能够让他们最大程度地感受到接纳和欢迎。这也能帮助朝圣者更好地默祷，在漫长信仰之旅的静默中进入内在时刻”。

新路线

一项重大的创新涉及最后一段路程的变动：放弃凯旋门大道（Via Trionfale），转而选择一条更简单、安全、舒适的新路线。朝圣者将从全新视野走向圣伯多禄大殿，进入罗马将变得更简单、安全。新路线将为朝圣者提供无与伦比的视角观赏罗马城。西尼巴尔迪神父补充道：“这个新入口不仅更安全，还能给予朝圣者独特的体验，让人们充分地感受前往新耶路撒冷之旅的灵性”。

一千多公里的旅程

意大利铁路网和罗马市政府正在修复一段已经废弃的铁路，以及已关闭约10年的蒙特乔奇隧道（il tunnel Monte Ciocci），借此开发景观并为人们抵达圣伯多禄大殿营造良好的氛围。在与出版商Terre di mezzo的合作下，新版“前往罗马朝圣之路”指南即将出版：该指南将详细介绍一千多公里的路程，里面不仅会突出相关的历史内涵，还将列出社会文化和自然景点。对于所有渴望踏上这段旅途的人来说，该指南将是一个重要的工具，它提供了从意大利北部塔尔维西奥（Tarvisio）至罗马的详细资讯和实用细节。

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