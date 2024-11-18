世界穷人日：教宗赠予无家可归者的鞋

教宗在世界穷人日当天与1300位穷人共进午餐，来自罗马的无家可归者若瑟也是其中的一员。几日前，若瑟在圣座爱德服务部收到了教宗为最贫困者准备的一双鞋。教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机向梵蒂冈媒体讲述了这一趣闻，并谈到庆祝世界穷人日的意义是把尊严归还给人们。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于11月17日主日在梵蒂冈圣伯多禄大殿为第八届世界穷人日主持弥撒圣祭，随后同1300名穷人在保禄六世大厅共进午餐。若瑟也是这群贫困者中的一员，他是来自罗马的无家可归者，几日前收到了教宗赠送的一双鞋，而这双鞋原本是教宗自己收到的礼物。庆祝世界穷人日，意味著跟随主耶稣，只按照福音中所示的方式去思考，因为这是基督会做的事，所以我们也应该这样去做。教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机向梵蒂冈媒体解释了庆祝世界穷人日的意义。

克拉耶夫斯基枢机在谈到圣座爱德服务部的活动以及无数善行与援助的事例时，讲述了若瑟的故事。若瑟是一位“本地的无家可归者”，长年生活在街头。这周，教宗收到了一双42码的鞋，他立即把这一礼物交给教宗赈济所办公室。几小时后，需要鞋子的若瑟便来到了这里，他说穿著旧鞋子已经无法再走路了，42码恰巧是他的鞋码。“他立即接过教宗的鞋并穿上，主日他还将出现在教宗的餐桌上”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html