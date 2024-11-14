加拉格尔总主教会见在卢布林大学读神学的服刑人

圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长在波兰与在神学读书的服刑人进行了交谈。他们所进修的“家庭神学”专门致力照顾关怀残疾人。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教在访问波兰卢布林若望保禄二世天主教大学期间，参观了卢布林拘留中心，并与在卢布林天主教大学神学院读书的服刑人进行了交谈。他们所进修的“家庭神学”专门致力于照顾关怀残疾人。总主教强调：“我们基督徒相信，上主始终以仁慈的目光注视人，在他身上看到良善。矛盾的是，在这里，通过学习和信仰培育，你们将获得很大的机会。”

负责监督学习进展的拘留中心主任奥什（Anna Ausz）上校与监狱专职司铎德劳斯尔（Gregory Drausl）神父，向教宗方济各授予了白鸽奖章。教宗是首位获得白鸽奖章的人，以表彰他对服刑人的关怀。

在教会和卢布林天主教大学的参与下，拘留中心的工作人员开展不同的活动，目的是在服刑人获释后能过上美好的生活。

服刑人交给加拉格尔总主教一封写给教宗的信，数十名服刑人和新慕道团要理教员在信上签名。自去年5月起，新慕道团在卢布林拘留中心进行福传工作，已带领4个团体。大部分学生参加聚会，上新慕道团的灵修培育课程。

加拉格尔总主教参观了几间教室，有一个班级刚刚上了有关与非政府组织合作的课，另一个班级则是正开始上有关伦理道德的课程。卢布林天主教大学校长卡利诺夫斯基（Mirosław Kalinowski）随后陪同总主教来到拘留中心的中央公共大厅，那里也用于举行大学的活动，比如，最近的新学年开学典礼。挨著公共大厅的是小圣堂，里面有一幅由服刑人和新慕道团体成员一起绘制的大型壁画，呈现的是基督、众门徒和“在空墓前的妇女”。

自2013年起，已有数十名服刑人在卢布林若望保禄二世天主教大学完成学业，超过80%以上的毕业生出狱后没有再走上犯罪的道路。

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