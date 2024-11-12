圣伯多禄广场柱廊下的诊所为最脆弱者提供义诊

在世界穷人日前一周，与圣座爱德服务部有关的门诊自本月11日起，每天为有需要者提供义诊，药物和医疗照护。17日主日教宗将在圣伯多禄大殿主持弥撒。

（梵蒂冈新闻网）“我要对住在我们城市和我们团体中的穷人说：天主关心你们每一个人，并亲近你们。”这是教宗方济各在第8届世界穷人日文告的一句话，包含了圣座爱德服务部推动义诊的意义和理由。就如教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机多次指出的，这是满足最脆弱者基本所需的“急救站”。本届穷人日将在11月17日主日举行，届时教宗将在圣伯多禄大殿主持弥撒。

在世界穷人日到来之际，成立于2015年的“慈悲之母”诊所，从11日起开始了为期一周的紧张工作。这个位在圣伯多禄广场柱廊下的诊所每天早上8点至下午5点对外开放，有46名医生、8名护士及10名义工轮流值班，保证为有需要的人提供医疗服务。每日将提供普通和专科门诊、施打流感疫苗、验血、拭子测试和包扎。此外，该诊所也始终保障那些有需要但没有医疗保健和证件的人能得到所需的药物和治疗。爱德不询问身分证，只注视有需要的弟兄姐妹。

义诊活动无需预约、直接看诊，并设有18个科别，比如，心脏科、眼科、皮肤科、牙科、妇科、耳鼻喉科等。日程表已分发给罗马教区的许多堂区，好能通知堂区照顾的人，邀请他们利用这一机会。

第8届世界穷人日文告的主题是“贫穷人的祈祷直达上主”（参阅：德廿一6）。教宗在文告中写道，“从每日相遇的穷人的脸庞上、故事中”，“读到”这句话，“使祈祷能够成为与他们共融的途径，并分担他们的痛苦”。

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