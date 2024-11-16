利玛窦神父，对话与本地化的先知性人物

在宗座额我略大学举办的一场讨论利玛窦的专题会议上，圣座国务卿帕罗林枢机、耶稣会总会长苏萨神父，以及香港主教周枢机在当天上午的会议中发言。

（梵蒂冈新闻网）“佘山圣母，请援助那些在日常劳苦中，仍继续相信、希望、和实践爱德的中国教友，使他们不必惧怕向世界宣讲耶稣，并在耶稣跟前为世界祈祷。”

11月15日上午，在宗座额我略大学举办了一场讨论利玛窦的专题会议，主题为“友谊、对话与和平的遗产”。这场会议以本笃十六世向佘山圣母的祈祷文拉开序幕，主办方是耶稣会、耶稣会历史档案馆、乔治城大学，以及宗座额我略大学。会议主持人、利玛窦神父列品申请人隆巴尔迪（Federico Lombardi）神父表示，利玛窦神父“是耶稣会传教士中最杰出的人物之一，他实现了圣方济各·沙勿略将福音传到东亚中心的愿望”。

在当天上午的会议发言中，圣座国务卿帕罗林枢机概述了近3位教宗关于利玛窦神父的思想和言论，以及这个形象的现实性和重要性。这3位教宗就是圣若望保禄二世、本笃十六世，以及当今教宗方济各。耶稣会总会长苏萨（Arturo Sosa）神父谈到利玛窦的勇气、谦逊和恒心。他强调利玛窦不是一个“单枪匹马的伟人”，而是扎根于教会的一个形象。

香港主教周（Stephen Chow）枢机则从利玛窦神父的经历出发，讲述了新中国的发展与天主教会的关系。他说，这种发展“也影响了天主教会的发展”。周枢机简述了在中国的天主教会最近数十年各个阶段的艰难历程，给与会者上了一堂“历史课”。枢机表示，中国向世界开放后，也与海外的宗教专家和宗教学术机构的学者接触，这帮助人们了解，“宗教是人类文明的一部分，不能被强行压制”。甚至“人们也了解到，宗教能惠及中国社会的发展”。

周枢机表示，中国今天成了世界第二经济大国，在世界舞台上也是个强国，有“自己的梦想”和目标。中国天主教会面对新的现实，在这个进程中，“对话”很重要。为“取得对话就需要有同理心”，“藉著同理心我们能更深入地彼此了解”。枢机期望，有“一个真正中国人的教会”。

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