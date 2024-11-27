圣座成立工作小组，解析如何定性“精神虐待”罪行

圣座成立一个工作小组，目的是解析如何定性“精神虐待”罪行，从而对与灵修和假定超自然现象有关的问题做出更适当的认定。该工作小组由圣座教义部和法典条文部的成员组成。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月22日接见圣座教义部部长费尔南德斯（Víctor Manuel Fernández）枢机，批准成立一个工作小组，目的是解析如何定性“精神虐待”罪行，从而对与灵修和假定超自然现象有关的问题做出更适当的认定。工作组成员来自圣座教义部和法典条文部，主席由圣座法典条文部部长担任。

“精神虐待”和“伪神秘主义”

所谓的“伪神秘主义”在圣座教义部的规则中表述的非常精确：“与灵性和假定超自然现像有关的问题，今天属于教义部门负责：‘这些是与信仰有关的问题及行为，就是那些伪神秘主义、能断定的显现、神视和认为是来自超自然现象的讯息…’。”（10条，第2款）。

这条规则写道，“伪神秘主义”是指那些灵修主张损害天主教关于天主和我们与上主关系的观点所存在的和谐。在教宗的训导中清楚地提及这些主张，例如在《你们要汲水》通谕中，庇护十二世教宗将杨森学派宣讲的天主的临在视为“伪神秘主义”，因为他们没有将降生成人的奥迹置于他们的灵修中。

在《天主教法典》中不存在以“伪神秘主义”名称定性的罪行，尽管法典学家有时会在与侵犯密切相关的罪行上也使用这样的表述。

另一方面，在“对超自然现象分辨的新规则”中，圣座教义部明确规定“利用能断定的超自然经验或得到认可的神秘成分作为手段或借口来控制人或实施侵犯，应被视为道德上的极为严重性”（《规则》16号）。

因此，将“精神虐待“定性为罪行，能够避免使“伪神秘主义”过于泛泛而言和多义的表达。对这些问题进行分析和提出具体建议的工作委托给圣座法典条文部和教义部，并建立一个由圣座法典条文部部长担任主席的工作小组。

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