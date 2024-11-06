圣伯多禄工程处在青年身上投资，首度聘用女性维修师傅

圣伯多禄工程处艺术和手艺学校于11月4日展开第三期课程，本期学员共有20人。此外，该工程处创建500多年来，首次有女性加入大殿工程处维修师傅的行列。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈圣伯多禄工程处艺术和手艺学校继续推进其使命，11月4日周一展开第三期课程。这些课程在与众位弟兄基金会的合作下进行。

第三期开课

第三期课程的学员共有20人，分别是13名女性和7名男性，年龄介于18岁至25岁之间。这些青年来自意大利多个行政区，也有些人远从马耳他和美国而来。在整个学习期间，学员们享有免费住宿，这也是为了增进团体与关系的幅度。

本期课程将在2025年4月份最后一周结束，内容涵盖了讲师授课、研讨会、导览参观、实地研究，尤其是在圣伯多禄工程处的工作室亲手实作。

首度迎来女性维修师傅

与此同时，前两期课程的学员当中已有三人获选加入圣伯多禄工程处维修师傅的行列，其中两人是女性。在该工程处悠久的历史上，这并非首次出现女性工人，但以往从未有过女性固定在圣伯多禄大殿维修团队内工作。自16世纪起，只有寡妇或孤女在这个维修团队里打过零工，或者论件计酬。

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