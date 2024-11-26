平信徒弗拉萨蒂和特龙卡蒂修女将荣列圣品

圣座颁布法令，册封平信徒弗拉萨蒂和母佑会特龙卡蒂修女为圣人。法令同时承认天主的忠仆萨格勒布辅理主教若瑟·朗的圣德，宣布他为可敬者。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月25日接见了圣座封圣部部长塞梅拉罗（Marcello Semeraro）枢机，授权该部会颁布法令，册封平信徒皮耶·乔治·弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）和在厄瓜多尔传教的母佑会修女特龙卡蒂（Maria Troncatti）为圣人。

教宗于24日在诵念三钟经活动后说，弗拉萨蒂将于明年8月3日禧年青年日活动期间、恰逢他于1925年7月4日逝世一百周年的机会上荣列圣品。现今因他的转祷而显的奇迹获得承认。

新圣人弗拉萨蒂于1901年4月6日在意大利都灵一个上层资产阶级家庭出生。他的父亲阿尔弗雷（Alfredo）是一名不可知论的记者，创办并领导了《新闻报》。他的母亲让两个孩子，即皮耶·乔治和他的妹妹卢恰娜(Luciana)接受了宗教教育。皮耶·乔治在耶稣会办的“社会学院”学习期间，开始每日领圣体。他注册都灵的技术综合大学工程系，后来，为了“能够在矿工中更好的服事基督”，他加入了意大利公教大学联盟，在那里加强了基督信仰培育，通过每天领圣体、默想天主圣言和常办告解来滋养信仰，并不懈地参加社会使徒工作。

后来，皮耶·乔治加入道明会第三会，利用业余时间救济最贫穷的人和边缘人。他反对法西斯独裁政权，于是加入了人民党。皮耶·乔治可能是在照顾贫困者时感染了爆发性脊髓灰质炎，去世时年仅24岁。若望保禄二世教宗于1990年5月20日册封他为真福。

另一位新圣人是特龙卡蒂修女，她于1883年2月在意大利一个处境低微的家庭出生，她在田间劳作和放牧，也积极参与堂区生活。她被母佑会的神恩和灵修所吸引，克服了父亲的反对，加入该修会。

1922年，特龙卡蒂修女被派往厄瓜多尔，在印第安人当中传教，在那里建立医院、给予需要者精神上的陪伴、照顾贫困者和临终者，以及推动女性的培育工作。在她克服了许多疾病后，1969年8月25日在飞往基多参加退省时因飞机事故而去世。因她的代祷而出现的奇迹得到教会的承认。

在圣座封圣部颁布的法令中，也承认了克罗地亚萨格勒布辅理主教若瑟·朗（Giuseppe Lang）的圣德，宣布他为可敬者。若瑟·朗于1857年1月25日在克罗地亚出生，1924年11月1日在克罗地亚萨格勒布安息主怀。

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