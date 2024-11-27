越南的一位司铎和刚果民主共和国的一位平信徒将荣列真福品

圣座颁布法令，将册封越南和刚果民主共和国的殉道者长宝叶神父和平信徒弗洛里贝尔为真福。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月25日接见了圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机，授权该部会颁布法令，册封越南长宝叶（Francesco Saverio Tru’o’ng Bǚu Diệp）神父和刚果民主共和国平信徒弗洛里贝尔（Floribert Bwana Chui Bin Kositi）为真福。

长宝叶神父1897年1月1日在越南安江省新德出生，1924年晋铎。最初他是在柬埔寨的越南团体的牧灵工作合作者，随后被召回越南，在大修院教书，之后被派到薄寮省，他在那里建立了6个新团体，并从事圣召牧灵工作。

第二次世界大战结束时，越南很多区域被得到武装暴力团伙支持的富裕大地主掠夺。长宝叶神父堂区的土地也遭到掠夺，居民受到威胁。作为公民权利的捍卫者，尽管有人建议神父到安全的地方躲避一下，但他不愿意离开自己的团体。1946年3月12日，神父和其他人被一群民兵俘虏，关在一个存放大米的仓库中，并从那里被带走接受审讯。数天后，他的遗体在一个沟渠中被发现。

另一位殉道真福是刚果民主共和国的平信徒弗洛里贝尔。他于2007年6月8日在戈马在仇恨信仰的氛围下遭杀害。弗洛里贝尔1981年6月13日在戈马一个富裕的家庭中出生，家庭有能力供他在最好的学校读书。他积极的参加堂区活动，成为戈马大学天主教学生的榜样，他在社会事务上的努力也受到教员和教会当局的赞赏。

正是在大学中，弗洛里贝尔认识了圣艾智德团体，成为该团体在当地的领导人之一。在那动荡的年代，他带起其他同龄人在边界城市为最贫困者服务。1994年卢旺达发生大屠杀后很多难民来到那里。弗洛里贝尔法学系毕业后在首都金沙萨实习，之后开始在戈马海关工作，负责检查进入该国的食品。他抵拒了贿赂的诱惑，顶著压力不许变质的大米入境，并下令将之销毁。怀恨他的人于是对他进行报复，他在2007年7月7日被身分不明的人绑架，两天后，一名骑摩托车的人发现了他遭受酷刑和殴打的遗体。

教宗方济各除了授权封圣部册封这两位殉道者为真福外，也授权该部会颁布法令，承认对西班牙人十字架的若望纳（Giovanna della Croce）的敬礼，数个世纪以来，她被尊称为真福。十字架的若望纳是圣方济各第三会的隐修女、马德里库瓦斯十字架的圣玛利亚修院院长。1481年5月3日生于现今的西班牙努曼西亚德拉萨格拉，1534年5月3日在西班牙去世。

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