越南的一位司铎和刚果民主共和国的一位平信徒将荣列真福品
（梵蒂冈新闻网）教宗方济各11月25日接见了圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机，授权该部会颁布法令，册封越南长宝叶（Francesco Saverio Tru’o’ng Bǚu Diệp）神父和刚果民主共和国平信徒弗洛里贝尔（Floribert Bwana Chui Bin Kositi）为真福。
长宝叶神父1897年1月1日在越南安江省新德出生，1924年晋铎。最初他是在柬埔寨的越南团体的牧灵工作合作者，随后被召回越南，在大修院教书，之后被派到薄寮省，他在那里建立了6个新团体，并从事圣召牧灵工作。
第二次世界大战结束时，越南很多区域被得到武装暴力团伙支持的富裕大地主掠夺。长宝叶神父堂区的土地也遭到掠夺，居民受到威胁。作为公民权利的捍卫者，尽管有人建议神父到安全的地方躲避一下，但他不愿意离开自己的团体。1946年3月12日，神父和其他人被一群民兵俘虏，关在一个存放大米的仓库中，并从那里被带走接受审讯。数天后，他的遗体在一个沟渠中被发现。
另一位殉道真福是刚果民主共和国的平信徒弗洛里贝尔。他于2007年6月8日在戈马在仇恨信仰的氛围下遭杀害。弗洛里贝尔1981年6月13日在戈马一个富裕的家庭中出生，家庭有能力供他在最好的学校读书。他积极的参加堂区活动，成为戈马大学天主教学生的榜样，他在社会事务上的努力也受到教员和教会当局的赞赏。
正是在大学中，弗洛里贝尔认识了圣艾智德团体，成为该团体在当地的领导人之一。在那动荡的年代，他带起其他同龄人在边界城市为最贫困者服务。1994年卢旺达发生大屠杀后很多难民来到那里。弗洛里贝尔法学系毕业后在首都金沙萨实习，之后开始在戈马海关工作，负责检查进入该国的食品。他抵拒了贿赂的诱惑，顶著压力不许变质的大米入境，并下令将之销毁。怀恨他的人于是对他进行报复，他在2007年7月7日被身分不明的人绑架，两天后，一名骑摩托车的人发现了他遭受酷刑和殴打的遗体。
教宗方济各除了授权封圣部册封这两位殉道者为真福外，也授权该部会颁布法令，承认对西班牙人十字架的若望纳（Giovanna della Croce）的敬礼，数个世纪以来，她被尊称为真福。十字架的若望纳是圣方济各第三会的隐修女、马德里库瓦斯十字架的圣玛利亚修院院长。1481年5月3日生于现今的西班牙努曼西亚德拉萨格拉，1534年5月3日在西班牙去世。
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