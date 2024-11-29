伯多禄宗徒之墓和圣门加装摄像头，以便从远方参与禧年

福尔图纳托神父与佩佩蒙席在记者会上介绍大殿新推出的刊物和圣年加装摄像头的计划。

（梵蒂冈新闻网）在科技的辅助下，以不同的目光来祈祷。从今年12月2日起，在摄像头的协助下，信友们将能在网上造访圣伯多禄宗徒的墓和禧年圣门。佩佩（Orazio Pepe）蒙席代表圣伯多禄大殿总铎甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机于11月25日在圣座新闻室的记者会上宣布这项消息，并且展示了圣伯多禄工程处内一间用于接待记者的多功能会议厅。

同时，圣伯多禄大殿也推出了一份题名为《圣伯多禄广场》的新刊物，以意大利文、英文和西班牙文发行。负责大殿传播工作的福尔图纳托（Enzo Fortunato）神父称之为「传播的挑战」，由教宗方济各亲自回答读者的提问。福尔图纳托神父指出，这些读者是普通人，包括「青年、一家之父和老妇人」。

在创刊号中，教宗首先回答了一名伤心的老妇人。她很难过地看到她的第三个小孙女无法领洗，因为孩子的家长在青少年时期远离了教会。

佩佩蒙席解释道，在教宗方济各的授意下，这份刊物取名为《圣伯多禄广场》，以成为开放与接纳的象征。它让人想到圣伯多禄广场上的贝尼尼廊柱，也就是在精神上拥抱那些具有现实意义的课题和见证。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html