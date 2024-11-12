新真福帕迪利亚：忠信的司铎，贫穷者和小商贩的朋友

新真福是十字架修女会共同创始人。在册封真福弥撒中，圣座封圣部部长强调了他与上主的“深厚结合”，以及他对塞维利亚贫困和病患团体的关注。

（梵蒂冈新闻网）他是一位“无偿的施予者”，因他无私的爱德事业而得此称。他是一位“不寻常的神父”，将流浪者和小商贩视为朋友，走近塞维利亚少有人敢踏足的贫困街区中的穷苦之人。他与上主有著“深厚的结合”，这是他“内在力量”的源泉。”11月9日，圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机在西班牙塞维利亚主教座堂举行册封真福弥撒中，如此刻画了新真福若瑟·托雷斯·帕迪利亚（José Torres Padilla）的形象。

厄则克尔先知书中的水流

圣座封圣部部长从厄则克尔先知书的礼仪选读经文出发，将这位西班牙司铎与圣依西多禄对该福音节选的评论相联系。枢机指出，“有水从圣殿门限下边涌出”（四七1）的景象具有双重意义：首先是“洗礼，这水使所有口渴的人得到解渴与安慰”；其次，“先知神视所说的有水是从圣殿右侧流出”，暗示了从“十字架上基督的肋旁”，“流出血与水”。

行动中的默观者

枢机把这幅“赋予生命、更新万物且结出丰硕果实的水流”形象，延伸至新真福若瑟·托雷斯·帕迪利亚身上，称他为“始终忠信的司铎”，一位“随时准备奉献自我、从自我中走出，以爱德之心接近他人”的人。这一特质使这位西班牙司铎展现出“生活的合一”，并成为“在行动中的默观者”。

学习、默想与具体的服务

塞梅拉罗枢机继续回顾了新真福帕迪利亚的性格特征，如他能够将祈祷与学习结合：“每天花费两小时学习，接著用三小时默想所学内容”。但这并不妨碍他将每天的时间贡献给最需要帮助的人。他向有志成为司铎的人以及“拥有圣召使命的年轻女性”提供经济支持，若她们面临“危险”，他更会不遗余力地为她们寻找“接纳她们的家庭”。

在塞维利亚的“错误一侧”

新真福的一生“在贫困中”度过，只穿著一件打满补丁的长袍，与穷人和病患为伴。这些人往往被排挤到瓜达尔基维尔河“错误一侧”的街区，那里充斥著犯罪活动。然而，这位西班牙司铎毫无畏惧地前往那里，为他们打扫整理床铺。

“圣德激励我们相遇”

塞梅拉罗枢机最后谈到“圣德激励我们相遇”。他引用教宗方济各的话说，这种合一反映了天主的合一，即“这是我们基督徒之间的关系的根源”，这是一座“炽热的爱的火炉”，能够焚毁“我们的自私、偏见，以及内在和外在的分裂”。这种经历带来了与天主最终“共融”的“坚定信念”。

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